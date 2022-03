Campionato 6 Nazioni. Video. Senza forzature, l’Inghilterra schiaccia la tifosa Italia

L’Italia ha ricevuto, domenica, l’Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma. Transalpins punta a confermare la buona volontà dell’intervista di domenica scorsa allo Stade de France. Per gli inglesi, invece, è stato necessario rispondere dopo la battuta d’arresto subita dalla Scozia per placare le voci delle masse, particolarmente critiche rispetto alle scelte di Eddie Jones.. Quest’ultimo senza essere lucido o anche abbastanza a volte, però, ha reso il lavoro facile nel primo periodo. Marcus Smith, era molto importante all’inizio del torneo, girando completamente Dal 9° minuto e mezzo Malins sulla sua fascia. Così l’esterno inglese ha sfruttato tre quarti della sua pericolosa difesa contro Federico Mori per consegnare in casa il match d’esordio. Smith cambia il suo tentativo e spara perfettamente alla sua squadra (0-7).

Gli italiani avranno quindi qualche chance di prova, che è stata spazzata via dagli errori dell’ultimo gesto. L’inglese non lascerà perdere le opportunità. Dopo diversi colpi sulla linea di porta della Squadra Azzura, Jimmy George è caduto sul terreno promesso (0-14; 20). Nonostante il fortissimo Smith o l’impeccabile Henry Slade nel suo ruolo di Dealer n. 1, XV of the Rose consentirà molti altri traguardi in arrivo. Agli uomini di Eddie Jones viene impedito di cercare di portare lo schermo di Nick Isiekwe sul colpo e poi far cadere il rigonfiamento a pochi metri dalla linea. Ma nell’ultimo attacco poco prima dell’intervallo, quest’ultimo troverà soluzioni. Dopo un passaggio pericoloso di Stephen Varney dopo aver ricevuto una candela, gli uomini di Sua Maestà hanno riacquistato la forma ovale. Dopo aver spazzato il campo, Jimmy George va a prendere il suo sosia. Smith dalla fascia laterale si gira e completa questo primo tempo unilaterale degli inglesi contro i timidi italiani (0-21).

L’Inghilterra riceve il bonus d’attacco immediatamente al suo ritorno dagli spogliatoi. Dopo una mischia a 22 metri dalla Nazionale, Marcus Smith manda un passaggio laser a Eliott Daly, che appiattisce di traverso (0-26;45). Il resto del secondo atto sarà insensibile con l’Italia volontaria, che continua a lottare senza trovare una soluzione di fronte a una difesa inglese serrata. I membri del team di Maro Itoje sono soddisfatti di rimettere in piedi i palloni. Tuttavia, hanno segnato il quinto tentativo 7 minuti prima del tempo. Mallins, uno degli unici giocatori di gamba in Inghilterra, scenderà in campo prima di servire Kyle Sinclair su una spuntone. A Henry Slade verrà negato il tentativo della sesta sirena. Pertanto, l’Inghilterra ha ottenuto il suo primo successo in questo torneo 2022 (0-33) Ma francamente non avrebbe dovuto forzare il suo talento per sfidare l’Italia, a volte, va detto, disperata.