Amazon lancia Amazon Fire TV ads

Su Fire TV, gli inserzionisti certificati in Francia, Italia e Spagna possono scegliere tra due formati di annunci locali: banner “embedded” e slot sponsorizzati. Ciò consente loro di raggiungere e connettersi con un pubblico altamente coinvolto per risultati pubblicitari più efficaci.

Gli annunci Fire TV sono ottimizzati per l’esperienza di intrattenimento domestico. Offre ai marchi la possibilità di raggiungere i clienti mentre navigano e scoprono nuovo intrattenimento. Con Fire TV, i marchi possono promuovere la scoperta e la visualizzazione dei contenuti per favorire installazioni di app, noleggi, acquisti e abbonamenti ai canali, guidando la loro sofisticatezza lungo tutto il percorso del cliente.

Perché scegliere Fire TV?

Il ridimensionamento o la cancellazione degli abbonamenti via cavo e via satellite continua a progredire in Europa. Con miliardi di ore di contenuti trasmessi in streaming ogni mese, Fire TV può aiutare gli inserzionisti a raggiungere un pubblico in crescita i cui comportamenti si sono allontanati dai canali via cavo e tradizionali.

Quali soluzioni sono disponibili nei paesi che offrono Fire TV

In Italia, Francia e Spagna, i marchi possono fare pubblicità sulla schermata iniziale. Gli inserzionisti possono scegliere uno dei due posizionamenti originali: banner pubblicitari online e miniature sponsorizzate.

I banner online vengono visualizzati come caratteri selezionabili nella home page di Fire TV.

I siti di miniature supportati sono in linea e consentono la promozione di titoli e applicazioni di contenuto. Gli inserzionisti possono collegarsi a più tipi di destinazioni, comprese le pagine dei prodotti o le pagine di destinazione di Fire TV, consentendo loro di selezionare l’opzione che meglio soddisfa i propri obiettivi di business.