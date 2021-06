Tsipras: Il mondo del lavoro darà presto al signor Mitsotakis e ai suoi ministri un riposo permanente

Un attacco diretto al governo del capo di Syriza, Alexis Tsipras in occasione del disegno di legge sul lavoro.

“È questo mondo del lavoro che presto fornirà una tregua permanente al governo di Mitsotakis. A Mitsotakis e ai suoi ministri”, ha affermato Alexis Tsipras.

Il presidente di Syriza, in una dichiarazione, all’arrivo alla manifestazione contro la legge sul lavoro di Mitsotaki – Hatzidaki ha accusato il governo di mostrare il suo vero volto ma anche gli interessi di coloro che serve.

Dichiarazione completa di Alexis Tsipras

“Oggi il governo di destra sta mostrando il suo vero volto. Per chi serve e di chi serve gli interessi. Per il bene di una piccola élite di uomini d’affari, per lo più associati e amici del signor Mitsotakis, si rivolge alla forza lavoro, al mondo lavoro. Legifera su più orari di lavoro, salari più bassi, legifera sul pagamento dei salari Dipendenti con pause. È questo mondo del lavoro che presto darà una pausa permanente al governo di Mitsotakis. Al signor Mitsotakis e ai suoi ministri. Un governo progressista verrà a rovesciare questi accordi medievali Alexis Tsipras ha detto: “Ripristinerà il paese sulla strada della coesione sociale” e lavoratori in condizioni dignitose.