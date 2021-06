Pronostici Euro di Bruce Granic – Campione o Zero?

Euro Football è finalmente lanciato e Bruce Grannec è qui per condividere con te i suoi pronostici, che siano buoni… o cattivi!

Rinviato di un anno a causa dell’emergenza sanitaria, l’Euro inizia venerdì 11 giugno e il torneo si conclude a Wembley domenica 11 luglio. Per un mese, gli appassionati di calcio saranno in paradiso.

La Francia riuscirà a raddoppiare? Il Portogallo manterrà la sua coppa? Chi dall’Inghilterra o dal Belgio vincerà il primo Euro? Al momento è difficile sapere quale nazione sarà vittoriosa.

Tuttavia, per darti una piccola idea della tendenza degli appuntamenti, potresti voler seguire il consiglio di Bruce Grannec (o viceversa). L’ex campione del mondo di PES e FIFA è un appassionato tifoso di calcio. Sui social network condivide regolarmente i suoi pronostici per le principali partite di calcio.

Sfortunatamente, con il passare del tempo e le sue numerose previsioni, il Bruce Granick di oggi si è guadagnato poca reputazione come gatto nero… In effetti, non possiamo più contare le sue brutte avventure e il track record di cattive previsioni è impressionante. Scorso? Finale di Champions League dove Bruce ha predetto la vittoria per 2-1 del Manchester City sul Chelsea.

Questa è la mia previsione per la finale LDC! E tu? #MCICHE Manchester City 2-1 Chelsea – Bruce Grannec 29 maggio 2021

I cancelli piovono sulle griglie. I netizen scherzano sul fatto che grazie alla vittoria della squadra, Bruce è stato dichiarato perdente. Tuttavia, il vento potrebbe girare bene durante questo Euro per il nostro amico Bruce Granick.

Ha la possibilità di dimostrare di essere un vero dio e di mettere a tacere i critici. In questo articolo elencheremo tutti i suoi pronostici per Euro 2021. Ci sono un totale di 51 partite durante la competizione. Speriamo che Bruce Grannec riesca in questa sfida estrema!

Chi è il più fortunato? pic.twitter.com/XbfFZ25KGy – Bruce Grannec 13 giugno 2021

Pronostici Bruce Euro 2021

Turchia-Italia (11 giugno) | Bruce: vittoria dell’Italia (1-2) | Punteggio finale: 0-3 ✔

Bruce: vittoria dell’Italia (1-2) | Punteggio finale: 0-3 ✔ Galles – Svizzera (12 giugno) | Bruce Bruce: vittoria della Svizzera (0-1) | Punteggio finale: 1-1 ❌

| Bruce Bruce: vittoria della Svizzera (0-1) | Punteggio finale: 1-1 ❌ Danimarca – Finlandia (12 giugno) | Bruce Bruce: vittoria della Danimarca (2-0) | Punteggio finale: 0-1 ❌

| Bruce Bruce: vittoria della Danimarca (2-0) | Punteggio finale: 0-1 ❌ Belgio – Russia (12 giugno) | La dichiarazione di Bruce: il Belgio vince (2-0) | Punteggio finale: 3-0 ✔

| La dichiarazione di Bruce: il Belgio vince (2-0) | Punteggio finale: 3-0 ✔ Inghilterra – Croazia (13 giugno) | La dichiarazione di Bruce: vittoria dell’Inghilterra (2-1) | Punteggio finale 1-0 ✔

| La dichiarazione di Bruce: vittoria dell’Inghilterra (2-1) | Punteggio finale 1-0 ✔ Austria – Macedonia (13 giugno) | La dichiarazione di Bruce: l’Austria vince (1-0) | Punteggio finale: 3-1 ✔

| La dichiarazione di Bruce: l’Austria vince (1-0) | Punteggio finale: 3-1 ✔ Paesi Bassi-Ucraina (13 giugno) | Bruce Bruce: vittoria dell’Olanda (2-1) | Punteggio finale: 3-2 ✔

| Bruce Bruce: vittoria dell’Olanda (2-1) | Punteggio finale: 3-2 ✔ Scozia – Repubblica Ceca (14 giugno) | Bruce Bruce: vittoria della Scozia (1-0) | Punteggio finale: 0-2 ❌

| Bruce Bruce: vittoria della Scozia (1-0) | Punteggio finale: 0-2 ❌ Polonia – Slovacchia (14 giugno) | Bruce Bruce: vittoria della Polonia (1-0) | Risultato finale: 1-2 ❌

| Bruce Bruce: vittoria della Polonia (1-0) | Risultato finale: 1-2 ❌ Spagna – Svezia (14 giugno) | La dichiarazione di Bruce: la Spagna vince (3-1) | Punteggio finale 0-0 ❌

| La dichiarazione di Bruce: la Spagna vince (3-1) | Punteggio finale 0-0 ❌ Ungheria – Portogallo (15 giugno) | Bruce Bruce: Vittoria Portogallo (0-1)) | Punteggio finale 0-3 ✔

| Bruce Bruce: Vittoria Portogallo (0-1)) | Punteggio finale 0-3 ✔ Francia-Germania (15 giugno) | Bruno de Bruce: Nol match (1-1) | Punteggio finale 1-0 ❌

| Bruno de Bruce: Nol match (1-1) | Punteggio finale 1-0 ❌ Finlandia – Russia (16 giugno)

Turchia – Galles (16 giugno)

Italia – Svizzera (16 giugno)

Ucraina Macedonia del Nord (17 giugno)

Danimarca – Belgio (17 giugno)

Paesi Bassi – Austria (17 giugno)

Dopo un inizio un po’ promettente, Bruce è caduto ai box durante la giornata del 14 giugno con un bel 0… Quanto al suo pronostico vittorioso, Bruce è a 6-6. Tuttavia, il risultato esatto non è stato verificato…