Camille Cotten: Ospite di Jimmy Fallon, l’attrice francese ha sfoggiato Lady Gaga

Il 16 marzo, l’attrice ospite di Jimmy Fallon, Camille Cotten, ha rivelato la storia della sua relazione con Lady Gaga durante le riprese di House of Gucci.

In questo film di novembre 2021, l’attrice francese interpreta Paola Granci, la nuova compagna di Maurizio Gucci (Adam Driver) dopo il divorzio da Patrizia Reggiani (Lady Gaga). Quindi le due donne erano nemiche sullo schermo e il conduttore Jimmy Fallon voleva sapere se andavano d’accordo dietro le quinte e se l’attrice francese, che Ten for Cent conosceva dall’altra parte dell’Atlantico dove ora continua a girare, avrebbe potuto avere la possibilità di passare un po’ di tempo con il cantante.

Camille Cotten ha risposto: “L’avrei amata, ma era così concentrata, era nel suo personaggio. Sono la sua rivale, le sto rubando suo marito, quindi non le piaccio molto…”, lei detto prima, prima di raccontarmi cosa è successo alla stellina un giorno per intrufolarsi nella sua vita. Ear: “Era così cool. Concentrata e all’improvviso, è venuta da me tra due clip e mi ha detto: ‘Sei una bellissima donna e una grande attrice, e diventeremo amiche a la fine del film. Ora stai zitto!’ Immagina Lady Gaga che si rifiuta di parlare con Camille Cotten in mezzo per rimanere il più a lungo possibile. ” Nel suo personaggio ha fatto ridere Jimmy Fallon, che ha detto di aver compreso bene le abitudini del cantante.

Ha detto: ‘Sei una bellissima donna, sei una bellissima attrice e alla fine del film saremo amici. – Camille Cotten con cui lavorare @Lady Gaga a #CasaDiGucci. #cadere su pic.twitter.com/QnhmfO9Owq – Lo spettacolo di stasera (FalonTonight) 16 marzo 2022

“Non sarebbe fuori posto se non lavorasse sodo. Molto concentrata. Ho molta ammirazione e rispetto per lei”, ha precedentemente affidato Camille Cotten al Guardian qualche giorno fa.

L’attrice, che i fan della serie possono vedere in particolare nell’ultima stagione di Killing Eve, ha detto che spera di vedere Lady Gaga un giorno ed è rimasta sconvolta per la mancanza di una nomination da pop star nella categoria Miglior attrice. Agli Oscar, perché lei lo considera “cool”. La Maison Gucci è destinata a competere nella categoria Miglior film e alla fine sarà in competizione solo nella categoria Capelli e trucco alla prossima cerimonia che si terrà il 27 marzo.

Per la cronaca, il lungometraggio diretto da Ridley Scott è incentrato su Patrizia (Lady Gaga), una socialite il cui marito, erede della dinastia della moda Maurizio Gucci, è stato assassinato in un caso che ha scatenato uno scandalo in Italia.