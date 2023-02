“The Italy I Want” il nuovo progetto di Lavazza Qualità Rossa con Marracash, Levante ed Elodie

Lavazza Qualità Rossa racconta i sogni, le aspirazioni e i valori dell’Italia di oggi e di domani attraverso le voci di Marracash, Levante ed Elodie nel nuovo progetto “L’Italia che voglio”, che si concretizza anche in una limited edition dell’iconica miscela.

“Accoglienza, uguaglianza, rispetto e molto altro. Questa è l’Italia in cui crediamo, un’Italia fatta di valori che si esprimono anche attraverso piccoli gesti, come condividere un caffè. È così che inizi Dichiarazione di qualità rossa a partire da LavazzaVisualizza il nuovo progetto L’Italia che voglio Che ritorna per celebrare la terra in cui viviamo e il futuro che sogniamo per le generazioni a venire.

Lavazza Qualità Rossa, il mix che da più di 50 anni è paladino di quel momento di piacere quotidiano che caratterizza la vita degli italiani e simboleggia una storia di eccellenza che continua e si presenta nel futuro, ha scelto con loro tre artisti. Parla con il cuore dei giovani che incarnano i desideri, le aspirazioni e le passioni di tutti gli italiani, per mostrare i valori di un’Italia in continua evoluzione. Marrakech, il Levante e Al-Wadi Sei invitato a presentarti L’Italia che voglio Una storia comune di un’Italia giusta, equa e libera in cui possano vivere le generazioni future. In un emozionante video statement, i tre talenti esprimono la loro visione, basata su piccoli gesti quotidiani.





Giusta è l’Italia che vuole andare a Marrakech, senza discriminazioni, dove tutti possano cercare la stessa calma e appagamento nella propria vita. La bellezza della giustizia è al centro della storia di Levante, perché le persone felici esistono solo in Italia. La libertà, invece, è il valore scelto da Elodie per un Paese che non comanda ma anzi sostiene i sogni e le aspirazioni di tutti e valorizza la ricchezza custodita nelle differenze.





L’Italia che Voglio è il racconto contemporaneo di un Paese che cresce, si sviluppa e si apre a piccole iniziative che comunicano importanti valori sociali.Il racconto della sua portavoce Qualita Rossa, il nostro produttore più emblematico e protagonista delle tante storiche campagne di comunicazione che hanno aiutato ne fanno il caffè preferito dagli italiani. – commenta Carlo Culpo, Direttore Comunicazione Marketing e Direttore Homepage del Gruppo Lavazza. “Abbiamo scelto tre artisti che sono ormai un riferimento per le nuove generazioni e non solo. Grazie al loro linguaggio e alla loro capacità di trasmettere messaggi potenti attraverso la musica, danno voce a tutti gli italiani che condividono i nostri valori di libertà, uguaglianza e giustizia .”

I tre talenti traduttori L’Italia che voglioFirma l’edizione limitata dell’iconica miscela, riaffermando i messaggi che condividono con il brand.

Il prodotto è nella sua edizione limitata – disponibile per il consumo domestico a Caffè macinato, in grani e capsule espresso Lavazza A Modo Mio – Si apre attraverso la piattaforma dedicata al dialogo diretto con il consumatore e offre, grazie al concorso, la possibilità di assistere alle esibizioni di Marracash, Levante ed Elodie, in diretta o via broadcast, tre date suddivise in tre città italiane dell’estate 2023 e dedicate esclusivamente agli appassionati di Qualità Rossa.





“Lavazza Qualità Rossa ha plasmato la crescita e lo sviluppo del caffè italiano negli ultimi 50 anni. Fin dall’inizio ha incarnato la nostra visione del futuro, la nostra ricerca di ricerca e innovazione. Un prodotto che si è evoluto per soddisfare le esigenze e le preferenze dei consumatori, tramandando i rituali del caffè di generazione in generazione, di colazione in colazione, di pausa in pausa. – Aggiungere Igor Nuzzi, Regional Director Italia e Svizzera del Gruppo Lavazza. Oggi Qualita Rossa vuole puntare sulla destinazione dei giovani coffee lovers consolidando il rapporto con i suoi consumatori storici, rinnovando ancora una volta la propria immagine e facendosi portavoce dei sogni, delle aspirazioni e dei valori di oggi e dell’Italia di domani. »



durante il collegamento https://litaliachevorrei.concorsi.lavazza.it/manifesto I visitatori possono scoprire l’intero progetto Rosso qualità Italia voglioViene concepita una piattaforma virtuale per l’esperienza del consumatore, che da un lato attiva i giovani con compiti legati alla conoscenza del caffè e al progetto con talento, consente loro di partecipare alla trasmissione di concerti e dall’altro racconta la sua storia di un’attività al punto vendita, che invita diverse generazioni a partecipare a un concorso che propone tre concerti Un musical “live” del talento più prolifico di Lavazza.

Lavazza, inoltre, in qualità di partner del Fantasanremo, ha creato per l’occasione il campionato “Lavazza Qualità Rossa”, per essere protagonisti dell’evento sanremese.

Voglio salvare l’Italia con i bambini

Lavazza e la Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza Onlus collaborano da oltre 20 anni con Save the Children, l’organizzazione internazionale che da oltre 100 anni si batte per salvare bambine e bambini vulnerabili e garantire loro un futuro.

Dal 2001 Lavazza, come azienda e attraverso la sua affiliata Fondazione Lavazza, ha sostenuto più di 100.000 beneficiari in diversi programmi volti prima all’assistenza di emergenza, poi alla promozione della salute delle madri e dei loro bambini, e al sostegno dei giovani e dei bambini migranti. Ha poi contribuito a sostenere programmi rivolti ai giovani in formazione professionale affinché potessero prendere in mano la situazione, trovare un lavoro e far valere i propri diritti.

Un percorso che prosegue sulla base di valori condivisi e di una progettualità condivisa.

La collaborazione ha sempre avuto un forte orientamento internazionale, senza perdere di vista le esigenze delle persone più vicine a casa. Ciò dimostra il sostegno al progetto CivicoZero del Comune di Torino, un centro diurno per la protezione e l’integrazione di minori e giovani migranti, soprattutto non accompagnati, che è stato recentemente esteso al Centro CivicoZero del Comune di Roma.

Quando sostieni i giovani ogni giorno, un piccolo gesto può fare la differenza. In linea con i valori e i messaggi di Qualità Rossa, la collaborazione tra il brand e Save the Children si è concretizzata in un impegno concreto rivolto a ragazzi e ragazze in Zero Civile: costruzione “piano inferioreNella sede di Roma dedicata alla creazione di podcast. Un luogo dove i ragazzi stranieri che frequentano un asilo nido possono esprimersi, prendere confidenza e avere gli strumenti per trovare il proprio posto in un’Italia giusta, giusta e libera. Il progetto prende spunto dal format digitale “Basement Café by Lavazza”, affermatosi negli anni come luogo di confronto su temi culturali e sociali per le generazioni di oggi. Nel centro di Torino, Lavazza ha sostenuto la realizzazione di un “vault” dedicato alla musica, come linguaggio universale capace di favorire la comunicazione e lo scambio tra culture diverse.

QUALITÀ LAVAZZA ROSSO: Un pezzo di storia della comunicazione nel nostro Paese

Il nuovo progetto dedicato a Qualita Rossa L’Italia che voglio È il culmine di un percorso narrativo che ha reso la commistione parte integrante della quotidianità di tutti gli italiani sin dalla sua creazione nel 1970. Nei decenni, Qualità Rossa ha saputo entrare nelle case e nei cuori delle persone grazie a un’interazione emotiva, connessioni coinvolgenti , e legami senza tempo che, accanto a una coppa di Qualità Rossa, vedono protagonisti personaggi noti del mondo dello Spettacolo, della Tv e del Cinema. Per le storiche campagne pubblicitarie degli anni ’80 e ’90 con protagonista Nino Manfredi e l’ultimo Paradiso, Lavazza ha scelto, insieme ad Armando Testa, interpreti affidabili dei valori del brand, capaci di esprimerli in modo creativo, ironico e unico.

Nel 2020, per celebrare i suoi 50 anni, lo storico mix che ha accompagnato gli italiani nello sviluppo del nostro Paese ha scelto una nuova regione in lingua originale, per essere più vicina ai consumatori e al mondo dei giovani. Il progetto di Comunicazione Integrata ha dato una nuova voce all’Italia e alle sue storie quotidiane, utilizzando piattaforme diverse e contemporanee. Oggi Qualità Rossa ha aperto un altro dialogo con gli italiani e le nuove generazioni, parlando dei valori fondamentali della società di oggi e del suo futuro.





