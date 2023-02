Mario Ferry, l’invasore della Terra con bandiera LGBT+, è partito gratis

Mi piace Andersen/AFP Mi piace Andersen/AFP Mario Phiri scende sul prato del Lusail Stadium di Doha durante la partita Portogallo-Uruguay del 28 novembre.

Mondiale 2022 – Mario Phiri, con una bandiera arcobaleno in mano e una maglia a tifo per le donne iraniane e l’Ucraina, ha camminato lunedì sul prato del Lusail Stadium di Doha. L’atto non violento di questo 35enne italiano avrebbe potuto avere conseguenze devastanti in un Paese dove l’omosessualità è illegale. Alla fine, è stato rapidamente rilasciato. senza ulteriori conseguenze.Lo ha annunciato martedì 29 novembre il Ministero degli Affari Esteri italiano.

Dopo una breve detenzione La sua posizione non è stata determinata, l’uomo noto come Mario Ferri, classe 1987, Era già stato rilasciato dalle autorità senza ulteriori conseguenze.Lo ha detto il ministero in una nota.

Sono intervenuto e poi sono stato scortato fuori dal campo

Al 52esimo minuto della partita, dopo aver attraversato il campo per circa 30 secondi senza reagire davanti ai giocatori, l’uomo è stato spinto a terra da un ospite e poi scortato silenziosamente fuori dal campo dalla sicurezza. La scena è stata mostrata solo di sfuggita in televisione.

Indossava una maglietta stampata sul davanti con il logo di Superman con sopra un’iscrizione a sostegno dell’Ucraina, “Salva l’Ucraina” (“Salva l’Ucraina”)Sul retro c’è un messaggio a favore delle donne iraniane (“Rispetto per le donne iraniane”). La bandiera arcobaleno porta l’iscrizione “un passo”E ” Ciao “ in italiano. E ha pubblicato, tramite il suo account Instagram, le foto dall’interno del Lusail Stadium di Doha, l’ultima delle quali è stata scattata tra l’intervallo.

Già interferito durante la Coppa del Mondo in Brasile

È la prima volta che una partita è segnata da tali interferenze dall’inizio della competizione, organizzata in Qatar, di fronte alle critiche occidentali riguardo al trattamento dei membri della comunità LGBT e ai diritti dei lavoratori migranti.

“Sappiamo cosa sta succedendo durante la Coppa del Mondo. Certo, siamo con loro, e anche con l’Iran, le donne iraniane. Spero che non succeda nulla a questo ragazzo perché capiamo il suo messaggio, e penso che lo faccia anche il mondo”.Ruben Neves del Portogallo ha commentato dopo la partita.

Se la FIFA conferma che negli stadi saranno accettate bandiere o indumenti arcobaleno, sono stati confiscati in diverse occasioni dalle forze di sicurezza.

Traghetto, alias “Il falco”, È tipico di questo tipo di fuorigioco. Durante i Mondiali 2014 in Brasile, è sceso in campo tra Belgio e Stati Uniti con una maglietta con le scritte “Salviamo i bambini dei bassifondi” E “Ciro in diretta”in onore dell’assassinio di un tifoso napoletano poco tempo fa, secondo l’agenzia italiana AGI.

