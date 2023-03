Ariston e Juventus lanciano una campagna umanitaria “Lasciate che gli esperti entrino in campo”

Ariston Maroc partecipa a questa campagna, in collaborazione con la Fondazione ATAA, con un progetto che consiste nel dotare di acqua calda diversi stabilimenti nella città di Tawama (vicino a Marrakech), tra cui Dar Taliba, che ospita centinaia di giovani abitanti del villaggio. Ragazze che proseguono gli studi, così come la casa maternità, che accoglie donne incinte provenienti da zone isolate, soprattutto durante la stagione invernale.

A proposito di questa azione di solidarietà, Jalal Aouita, Presidente della Fondazione ATAA, ha annunciato: “Nell’ambito della partnership africana tra Ariston e Juventus, la Fondazione ATAA desidera sostenere questa azione di solidarietà nella città di Tawama (vicino a Marrakesh), in per attrezzare la Talaba House che accoglie centinaia di ragazze provenienti da I vari paesi limitrofi dispongono di servizi igienici dotati di scaldabagno, per permettere a queste ragazze di avere accesso all’acqua calda, che è uno dei servizi più importanti, con l’obiettivo di continuare i loro studi in buone condizioni, e la casa di maternità che si prende cura delle donne incinte e dei neonati, insieme ad altre strutture nel comune di Tawama.

Per celebrare il lancio di questa campagna, Ariston punta sull’intrattenimento e sull’interazione generale con il gioco “Winning Flame”, in cui i giocatori devono raggiungere il perfetto livello di comfort raccogliendo ricompense. Ottenendo il maggior numero di punti, i vincitori del minigioco Thermal Comfort Champions vinceranno, tra gli altri premi, un viaggio in Italia per assistere alla partita della Juventus all’Allianz Stadium di Torino. Il Paese che raccoglierà più punti avrà il proprio progetto sociale finanziato da Ariston Italia.

Il Sig. Mokhtar Ben Youssef, Direttore Generale di Ariston Marocco, afferma: “Questa campagna di solidarietà, che stiamo portando avanti in collaborazione con la Fondazione ATAA, ci consente di attrezzare molte strutture nel comune di Tawama, come Dar Taliba e il Motherhood Casa. Ci auguriamo che questa attrezzatura porti sollievo a questa comunità locale Fa freddo, soprattutto nella stagione invernale. Invitiamo anche tutti i marocchini a partecipare a questa sfida per sostenere il progetto Marocco, vincere un viaggio a Torino, in Italia, e partecipare la partita della Juventus al famoso Allianz Stadium”.