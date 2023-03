Basket femminile: ieri sera la cestista Aso è rientrata con successo in Nazionale.

Pallacanestro femminile: Laura Sprvico e l’Italia battono la Svizzera nelle qualificazioni agli Europei

Ieri sera è stata una grande serata per il basket femminile italiano che ha visto la prima squadra battere la Svizzera in Gara 3 del FIBA ​​Euro 2023 Qualifier, il turno utilizzato per la qualificazione al Campionato Europeo (Slovenia-Israele, 15-25 giugno). ). Gli azzurrini hanno infatti vinto a Napoli con un impressionante punteggio di 78-29, e in Azzurri Laura Spreafico, l’ex giocatrice della Comense de l’Asso, ha segnato 6 punti su due triple.

Con questa vittoria, Spry e compagni si confermano in testa alla classifica del girone H e torneranno in campo a Napoli domenica 27 contro la Slovacchia, in un match che ha costituito gran parte della qualificazione all’Europeo.

Tabellone Italia-Svizzera 78-29

Numero di voti parziali: 25-10, 51-22, 70-26

Italia: Keys 9 (4/7, 0/1), Romeo 3 (0/2, 1/3), Bestagno 4 (1/2), Carangelo (0/2, 0/3), Verona 14 (4/ 4, 2/3), Zandalasini 17 (7/9, 1/3), Trucco 3 (1/3 di tre), Fassina 6 (2/5, 0/2), Andre 8 (4/6) , Spreafico 6 (0/2, 2/3), Atura 2 (1/4, 0/1), Copage 6 (3/5). Tutto lardo.

Svizzera: Margot (0/1, 0/2), Constantin 2 (1/1, 0/2), Roja 2 (1/2), Martinez (0/1, 0/3), Francina (0/6) , Topaloglu 3 (0/2, 1/1), Favre 7 (3/8), Stoianov 2 (1/2), Jacquot 2 (1/3, 0/3), Nero 1 (0/1, 0/ 1) Harmangarh 6 (3/5) Foro 4 (0/4, 1/2). tutti.

orario di gruppo h

11 novembre 2021

Slovacchia – Italia 66-69; Lussemburgo – Svizzera 54-58

14 novembre 2021

Italia – Lussemburgo 82:48; Svizzera – Slovacchia 50-65

24 novembre 2022

Italia – Svizzera 78:29; Lussemburgo – Slovacchia 57-77

Gruppo posizione tavolo H

Italia 3-0 e Slovacchia 2-1; Svizzera 1-2; Lussemburgo 0-3.

Prossime partite del girone

27 novembre 2022

Italia – Slovacchia (ore 19, diretta SkySportArena); Svizzera e Lussemburgo

9 febbraio 2023

Lussemburgo, Italia, Slovacchia – Svizzera

12 febbraio 2023

Svizzera, Italia, Slovacchia-Lussemburgo