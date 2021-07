Incendio a Samos: il sindaco chiede lo stato di emergenza sull’isola

Una squadra di risposta agli incendi dolosi (KAEE) è a Samos per indagare sulle cause dell’incendio

è incontrollabile tiro Che ha avuto luogo giovedì a mezzogiorno a Vourliotes samosIl sindaco dell’isola ha detto che proporrà di dichiarare lo stato di emergenza. Il fuoco è diretto in un’area inaccessibile verso il luogo di Mana Kokari.

il suo luogotenente generale vigili del fuoco, Ioannis Stamolis, coordinatore delle operazioni nell’Egeo ea Creta, ha descritto la situazione “difficile”. “Il fuoco è sparso a Forlios e il vento soffia a sud verso la montagna”, ha detto.

Gli hotel sono liberi

Nel frattempo, i vigili del fuoco di Samos e la polizia hanno proceduto a impedire l’evacuazione di due hotel situati vicino al fronte dell’incendio. Anche il villaggio di Kokkari è stato evacuato. Fiamme divampate in un’area boschiva ea causa del vento, le fiamme sembravano aver assunto dimensioni con la battaglia lanciata dai vigili del fuoco dall’aria e da terra essendo enorme.

I forti venti hanno contribuito a creare un forte fronte nell’area, difficile da raggiungere per i vigili del fuoco.

Aerei ed elicotteri operano dall’aria, tuttavia, la direzione del vento è una preoccupazione particolare dei vigili del fuoco per lo sviluppo del fuoco.

Per ordine del capo dei vigili del fuoco, il tenente generale Stefanos Kolokoris, un’unità della Arson Crime Unit (KAEE) è a Samos per indagare sulle cause dell’incendio.

Copyright: eurokinissi

Copyright: eurokinissi

Copyright: eurokinissi

Copyright: eurokinissi

Copyright: eurokinissi

Copyright: eurokinissi

tutte le novità

Iliopoli: orribile denuncia della madre del figlio del poliziotto – era nella stessa casa del 19enne

Debiti di Coron: rimborsa fino a 72 rate debiti compresi – Stykura Ads

ECDC: nuove mappe mostrano il deterioramento in Grecia – in Attica e Creta “arancioni”

Despina Vande – Demis Nikolaides: “Non si comunicano da molto tempo” – Contesto del divorzio