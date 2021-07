Eleven Belgium rinnova il suo pacchetto sui diritti del calcio internazionale | Offerte

Una volta terminato l’emozionante torneo Euro 2020, Eleven Belgium non ha lasciato che il tappeto erboso crescesse sotto le sue scarpe e ha riaffermato il suo impegno per il calcio internazionale concludendo un nuovo accordo sui diritti per trasmettere la UEFA Nations League, così come la UEFA Euro. 2024 e il Mondiale. Qualifiche 2026.