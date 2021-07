Euro 2020: i tifosi francesi iniziano a giocare a Budapest ma si ritrovano… Bucarest

L’errore fatale dell’estate è stato commesso da 6 amici dei tre colori

Che Budapest… Che Bucarest Per 6 tifosi della nazionale francese che hanno deciso di seguire in diretta le partite della sua squadra a Euro 2020.la rivista nazionale Sono sbarcati a Bucarest, capitale della Romania, mentre volevano andare a Budapest, in Ungheria, dove il “Tricolore” ha affrontato gli ungheresi nella seconda partita del Gruppo F.

Il azienda francese Avrebbe dovuto rendersi conto dell’errore quando è atterrato all’aeroporto e ha cercato di trovare l’autobus per il centro di πέ Budapest, ma era in un’altra città. Tuttavia, non si sono fatti intimidire e appena hanno visto gli ucraini camminare verso lo stadio per la loro partita, con la Macedonia del Nord allo Stadio Nazionale di Bucarest, li hanno seguiti pensando che fossero ungheresi, come ha ammesso un francese parlando allo strumento rumeno .

AP .foto

Nessun male è puro bene

La buona notizia per … i tifosi non registrati è che se la loro squadra prende il primo posto nel loro girone, darà la partita allo stadio “16” lì, quindi avranno l’opportunità di presentare il “regalo” nella partita del 28 giugno e non rischierai di perderti di nuovo da qualche parte in Europa.

