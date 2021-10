Parlamento: Fregate, Ties, Kamenos e Bogdanos – Attacco alla droga di Mitsotaki e Tsipras

Ethnos.gr mostra gli attacchi di droga scambiati da Kyriakos Mitsotakis e Alexis Tsipras in Parlamento

Discussione in Parlamento per votare accordo di difesa Grecia – La Francia alzata per rossore il confronto politico tra il Primo Ministro Kiriyako Mitsutaki Il leader dell’opposizione ufficiale Alexis Tsipras Con i due leader politici che mi sparano addosso grave eruzione cutanea su entrambi i lati.

Politiche Parlamento: scontro frontale Mitsutake-Tsipras su fregate e rapporti Parlamento: scontro frontale Mitsutake-Tsipras su fregate e rapporti

Dal nodo fregata al nodo cravatta

Nel corso della discussione, Kyriakos Mitsotakis e Alexis Tsipras hanno iniziato il loro confronto dai nodi alle fregate. con un mare Alla fine sono usciti per sparargli collegamenti.

Rivolgendosi ad Alexis Tsipras, presidente di Syriza – Progressive Alliance, Mitsotakis ha dichiarato: “Dal rifiuto alle relazioni, ho raggiunto il no alle relazioni”.

Kamenos e Bogdanos

I due ex leader politici collaboranti non sono rimasti illesi mentre lo stallo è diventato rosso quando il Primo Ministro ha commentato le azioni del Ministro della Difesa Nazionale. Panos CaminosChi ha detto questo? L’assurdità incontra il kitsch e il bigottismo Mentre il leader dell’opposizione ufficiale inizia il suo lavoro accusando Kyriakos Mitsotakis di retorica divisiva, dicendo che “Non ha resistito e ha tirato fuori il piccolo Bogdano che si nascondeva dentro.”

