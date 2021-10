Kendall Jenner prende il sole mentre mostra il suo corpo in bikini mentre è in vacanza in Italia

Mercoledì Kendall Jenner ha sfoggiato il suo corpo tonico da bikini mentre si godeva una vacanza italiana con il fidanzato Devin Booker.

La modella, 25 anni, e la star del basket, 24 anni, sono annegate insieme mentre erano a bordo di uno yacht. Jenner indossava un bikini a due pezzi stampato colorato mentre Poker lo teneva semplice in un costume da bagno nero.

In una foto della coppia, si può vedere Booker portare l’attrezzatura da snorkeling gialla.

I due si sono uniti per la prima volta nell’aprile 2020 dopo aver visto la star di “Keeping Up With the Kardashians” e Booker in un viaggio insieme in Arizona.

Non è stato fino a San Valentino 2021 che la coppia è diventata ufficiale su Instagram condividendo le foto l’uno dell’altro sulle loro storie di Instagram, secondo Cosmopolitan.

“Kendall era disposta a rendere più pubblica la sua relazione con Devin e a sbarazzarsi di qualsiasi speculazione non necessaria nei media”, ha detto una fonte a Entertainment Tonight a marzo. “Si sentiva pronta a condividere un po’ di più di quanto non avesse fatto in passato quando ha pubblicato una loro foto a San Valentino”.

La fonte ha aggiunto: “La loro relazione sta diventando più seria e Devin è davvero tornato indietro e non solo per essere famoso o essere sotto i riflettori per tutto il tempo che Kendall si sta davvero divertendo”.

“La fa sentire a suo agio e al sicuro ed è molto rispettoso, queste sono tutte qualità che lei ama”.

Jenner ha celebrato il primo anniversario della coppia su Instagram a giugno condividendo ancora una volta una serie di foto su Instagram Stories.