Tsakalotos: Ekonomo e NDE fingono di non capire

Scambio di “fuoco” tra il governo e l’opposizione ufficiale in occasione dei rapporti di Tsipras nella classe media

Riferimento al suo commento JEconomo, per quanto riguarda Conferenza stampa a partire dal Alexis Tsipras in un TIF, è stata la ragione per l’impostazione e Euclide Tsakalotos Sul Classe media. Il Rappresentante parlamentare e Coordinatore del corso aziendale presso Syriza, Commentando l’annuncio di Ikonomo, affermando che lui e il suo partito, “Fanno quello che non capiscono.”

Politiche Intervista da Ekonomo a Tsipras: conta passivamente il tempo fino alle elezioni Intervista da Ekonomo a Tsipras: conta passivamente il tempo fino alle elezioni

Il I Tsakalotos accusandolo portavoce del governo ma anche partito di governo pensano”Si ritiene che la stragrande maggioranza dei greci abbia una fortuna di oltre 150mila euro“,” così come quello governo precedente a partire dal nuova democrazia, “Lascia il paese con Denaro vuoto, debito non strutturato, PIL in calo del 25%, impegni irragionevoli, crisi umanitaria».

In dettaglio, Euclide Tsakalotus sottolinea nella sua dichiarazione:

“Lasciate che il signor Oikonomou e ND parlino della classe che rappresentano veramente. Il signor Ikonomou, che crede che la stragrande maggioranza dei greci possieda proprietà del valore di oltre € 150.000, ha commentato l’intervista di Alexis Tsipras e quello che ha detto sulla classe media “La verità è che deve ancora rispondere. – E questo è fuori discussione per un portavoce del governo – se metta in dubbio i dati che abbiamo citato o se ritenga che il 13%, cioè coloro che, come abbiamo indicato, hanno più di 150.000 immobili, è la stragrande maggioranza del popolo greco. Comunque, il signor Ekonomo fa finta di non capire. Fa finta di non capire che il governo ND ha lasciato il paese con soldi vuoti, debito non strutturato, PIL inferiore del 25%, obblighi irragionevoli e una crisi umanitaria. Fai finta di non capire quando Il paese ci ha accolto in questa situazione perché al suo partito non importava per il paese e Attenzione solo all'”arco sinistro” eAvevamo una grande responsabilità verso il mondo per cambiare questa situazione e l’abbiamo fatto. Quindi non possiamo fare ciò che vorremmo alla classe media ed è per questo che ho usato la frase “l’abbiamo imposto” e non “l’abbiamo consapevolmente schiacciato” come affermano falsamente il signor Ekonomo e molti altri. colui il quale Rappresenta il governo che ha promesso tutto alla classe media e faiGrandi regali per chi ha un patrimonio che va dai 600-700-800.000 euro e Quelli che guadagnano 5.000 euro al mese. Fai finta che non capisca come Ciò che SYRIZA propone e attua, rafforza la grande maggioranza sociale, Il mondo del lavoro, la vera borghesia. Mr. Ekonomo e il governo rappresentano Mcosì possono capirlo tutti questi Sarebbe bene non muovere il dito E stai parlando della classe media. Parliamone La classe che rappresentano davvero. Chi ha un patrimonio di 800.000 euro, chi 15 appartamenti E richiedere affitti approssimativi di bambini piccoli, quelli che Minacciare i propri dipendenti di licenziare i lavoratori e farli lavorare 10 ore. Quelli che Cercare di rendere i dipendenti “indipendenti” Non hanno diritti sul lavoro. Questa classe è rappresentata da ND. Ma dopo le elezioni, questa categoria non sarà al governo. Dopo le elezioni ne faremo una Un nuovo inizio».

tutte le novità

Coronavirus: 1.305 casi, 33 morti, 348 intubazioni

Tsipras al TIF: l’obiettivo di Syriza è vincere le elezioni con ampio margine

EFKA – OAED – OPEC: Tutti i pagamenti per la settimana dal 20 al 24 settembre

Gasdotto del Mediterraneo orientale: Drag in costruzione – Sfide turche e posizione degli Stati Uniti