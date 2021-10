L’uragano Lucifer “infrange” i record di calore nell’antico continente

Il Uragano “Lucifero” Il record del caldo sta “rompendo” in Italia ma anche in altre città Dall’Europa. In un post su Facebook, il meteorologo Sakis Arnoutoglu fa riferimento all’anticiclone, che colpisce il vecchio continente ed è registrato in Italia Record di temperatura in tutta Europa Con un termometro che supera i 48 gradi Celsius.

Nel sud della Sicilia

Mercurio è salito a 48,8 gradi Celsius (!) nel primo pomeriggio di mercoledì 11/8/2021 ora locale.



Come spiega, Questo fenomeno non riguarda la Greciache furono irrimediabilmente colpite dai devastanti incendi.

Si riferisce in particolare all’Italia meridionale, che conta già cinque morti per i successivi fronti di fuoco che hanno ridotto in cenere migliaia di ettari di verde.

«Venerdì 15 città dovrebbero essere in massima allerta (tra cui Roma, Firenze o Palermo) a causa del caldo» Caratteristiche delle note.

Temperature registrate dalle stazioni locali in Sicilia poco prima delle 12 di mercoledì



Tra l’altro si afferma:

“Venerdì 15 città dovrebbero essere in massima allerta (tra cui Roma o Palermo). Quando una città è in allerta rossa, significa che il caldo è così intenso da mettere a rischio la popolazione generale, non solo gli anziani o i gruppi vulnerabili. Le città arancioni sono Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Trieste, Verona e Viterbo.Le città in giallo indicano uno stato di allerta anticipo ondata di caldo, mentre le città verdi indicano uno stato di assenza di pericolo .

“Perdiamo la nostra storia, la nostra identità è ridotta in cenere e le nostre anime stanno bruciando”, ha scritto mercoledì su Facebook il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomata.

Secondo le statistiche del governo italiano, i vigili del fuoco hanno affrontato 44.442 incendi nel Paese dal 15 giugno, un aumento significativo rispetto ai 26.158 incendi della scorsa estate.

In Calabria, incendi minacciano l’Aspromonte, che l’UNESCO ha classificato come area di importanza geologica internazionale.

“Per diversi giorni, le fiamme del vento e del caldo hanno devastato La Madonia, una regione montuosa vicino a Palermo, capoluogo della Sicilia, distruggendo terreni agricoli, abitazioni ed edifici industriali”.

Il BBC ospita un ampio articolo sull’anticiclone Lucifero e le temperature record in Italia, spiegando il fenomeno – gli anticicloni sono zone di alta pressione atmosferica dove l’aria “affoga” – assicurando che l’anticiclone si dirigerà a nord verso l’Italia continentale, facendo salire le temperature nelle città, Compresa la capitale, Roma.

