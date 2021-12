Continua la riduzione dei nuovi casi di Covid-19

I casi di coronavirus in Italia continuano a diminuire, secondo i dati della Jimbei Scientific Foundation. Nell’ultima settimana è diminuito del 19,2%, mentre la percentuale di pazienti a casa è diminuita del 9,6%.

I ricoveri dei pazienti in ospedale sono diminuiti del 13,2% rispetto alla settimana precedente, mentre sono diminuiti dell’11% anche i ricoveri dei pazienti con Covid-19 nei reparti di terapia intensiva.

E il numero dei decessi negli ultimi sette giorni ha mostrato una leggera diminuzione, con una media di 55 morti al giorno, mentre la scorsa settimana la media dei decessi è stata di 56 al giorno.

In un totale di 20 regioni, i casi di Covid-19 sono aumentati solo in due (Valle d’Aosta ed Emilia Romagna). Infine, la Fondazione Gimbe conferma che in tutti i posti letto ospedalieri i pazienti con coronavirus nell’ultima settimana sono diminuiti del 13,2% e dell’11% tenendo conto di tutte le posizioni ricoperte dal reparto di terapia intensiva italiana.

Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sleri, ha lanciato di recente un messaggio di ottimismo: “Quando il tasso di vaccinazione sarà ulteriormente aumentato e i numeri dei casi di Covid e delle importazioni mostreranno un ulteriore miglioramento, penso che potremo superare la fase di utilizzo e attaccarsi al muso da distanze di sicurezza, sottolineando in modo particolare che “ovviamente domani non succederà nulla”.