La depoliticizzazione è in corso – nucleo

IOL’orizzonte politico del suo paese raramente è apparso così nebuloso. avversari dietro le sbarre. I giornalisti sono sotto processo. Il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni ha parlato il 23 marzo ” fallimento tunisino Pochi giorni dopo, il presidente francese Emmanuel Macron lo ha considerato in ” Tunisia, la fortissima tensione politica, l’infuriare della crisi economica e sociale in assenza di un accordo con il Fondo monetario internazionale, (tutte) molto inquietanti Intanto le televisioni tunisine guardano altrove, anche al di fuori del Ramadan, lo si vede dal palinsesto, nell’era dello spettacolo.

Cinque canali, zero policy

Uno dei canali più importanti è Al-Hiwar Al-Tunisi, che non si occupa più di notizie politiche. Nel 2021 abbandona la sua piattaforma politica di punta. Tunisi oggi La trasmissione è in prima serata ed è condotta da Myriam Belkadi. Questo commento sarà dovuto Vincoli di budget decisi dal canale » Secondo l’ospite. Prima del 2020, diversi programmi politici hanno fornito la rete di dialogo tunisina, come ” Ottavo giorno ” E ” rotazione del programma Va in onda in prima serata.

Per quanto riguarda Carthage +, ha sospeso il suo ultimo programma politico settimanale di questa stagione, che è “ Bella testa Trasmissione in prima serata. Anche Tunis TV ha smesso di produrre il programma. Nottite Astafhem “.

Da parte sua, Nessma sembra essere un modello simbolico in questo senso. Dopo essersi specializzato in continue notizie e propaganda per il suo fondatore, Nabil Karoui, durante le elezioni presidenziali e legislative del 2019, il canale è diventato una piattaforma dedicata principalmente alle soap opera.

Anche Hannibal Channel non trasmette più programmi politici. il suo programma, Ebrei in Tunisia Che copriva notizie politiche e si è spostato in questa stagione su questioni sociali. Tuttavia, nei cinque casi, almeno sono canali pubblici secondo le loro licenze.

Un pubblico meno interessato, meno premuroso?

Wataniya trasmette tutti i giorni in prima serata. Alan Nazionale “Solo un programma politico sul primo canale statale. Il canale Atesia ha mantenuto un solo programma politico”. Appuntamento 9 È anche una trasmissione quotidiana in prima serata. Tuttavia, dal suo lancio, il canale si è diversificato nelle trasmissioni politiche. Aveva, nella sua prima stagione, anche il suo telegiornale. Il canale Al-Zaytouna ha programmato due programmi dedicati alla politica. Acqua Mekdad ” E ” Vendemmia 24 Lo stesso per Southern con. Bella taglia Arith ” E ” Boubacar, storia di Tbdaa “.

Moez Bin Gharbia ha prodotto e ospitato ” Atesia è disperata ”, programma politico andato in onda sul canale Al-Hiwar Al-Tunisian tra il 2012 e il 2014. Poi ha fondato e diretto Atesia nel 2015 prima di approdare a Carthage + nel 2019. Oggi non appare più in televisione, ma alla radio . Il declino della politica sui canali televisivi si spiega con il disinteresse del pubblico per la politica. ” Nel 2012, gli ascolti per gli spettacoli politici hanno battuto tutti i record e hanno superato gli spettacoli di intrattenimento. I tunisini stavano scoprendo le trasmissioni politiche in quel momento. Questo entusiasmo è scemato nel corso degli anni, soprattutto dal 2016. I tunisini si sono allontanati dalle trasmissioni politiche perché non si fidano più dei politici. disse a Nawaat.

I sospetti dei tunisini nei confronti della politica sono evidenti nell’affluenza alle urne. La percentuale di voto ha raggiunto il 68,36% nelle elezioni legislative del 2014. Questa partecipazione è diminuita fino a raggiungere il 41,70% nel 2019 e poi all’11% nel 2022.

Per il professore di giornalismo e comunicazione araba Chouikha, l’approccio alla politica disgusta i tunisini, non la politica in sé. A sostegno della sua tesi, invoca il duraturo successo del suo programma radiofonico Medieque su Mosaique Fm.

Intrattenimento più redditizio

Le modifiche alle politiche emanate il 25 luglio hanno coinciso con la crisi sanitaria del Covid-19. Questo periodo allarmante ha contribuito all’abbandono delle trasmissioni politiche da parte dei canali televisivi. ” I tunisini non vogliono più assistere a programmi politici dominati da tensioni e disaccordi. Questo si chiama “affaticamento delle notizie”. È un fenomeno globale Dice Sadok Hammami.

Da allora, i canali televisivi si sono affidati a programmi di intrattenimento in cui a volte gli affari pubblici sono commentati a margine della sezione di product placement. Questa tendenza ha finito per frenare la serietà della cosa politica avviata dalla qualità dei commentatori.

Secondo Moez bin Gharbia, la politica porta più problemi ai proprietari dei canali che profitti. ” Le notizie politiche vengono fornite durante il giorno da diverse stazioni radio e istantaneamente sui social network. Per quanto riguarda gli inserzionisti, ora scommettono sul digitale. Di fronte alle crisi economiche che colpiscono il Paese, e quindi alla situazione economica dei media, le reti hanno iniziato a produrre programmi intrisi di product placement. Spiega. Per continuare:

Anche produrre programmi politici è costoso. Una buona trasmissione richiede circa un milione di dinari all’anno.

I canali televisivi che si presentano come pubblici sono obbligati a offrire un programma diversificato (cultura, politica, intrattenimento, ecc.) infatti non lo sono. In questo senso, Sadok Hammami critica l’Alta Autorità Indipendente per le Comunicazioni Audiovisive (HAICA) per la sua mancanza di trasparenza. ” A differenza di altri regolatori in tutto il mondo, HAICA non pubblica accordi di licenza con le emittenti per evitare le loro responsabilità nel monitorarle. Da parte loro, i canali approfittano di questa opacità per non essere responsabili nei confronti del pubblico. “.

Il risultato: i cosiddetti programmi di intrattenimento sono in aumento. Per quanto riguarda il telemarketing, offre palinsesti che in realtà non esistono. Nel frattempo, lo spettatore è privato del suo diritto all’informazione.