Componenti della Francia in Italia

Condividere il patrimonio culinario made in France e invitarlo sulle tavole italiane è la sfida che quattro amici imprenditori, francesi e italiani, si sono lanciati creando “La Francerie” lo scorso maggio. Più che un semplice negozio di specialità gastronomiche online come nessun altro, il progetto ha già grandi ambizioni.

La Francerie nasce dalla sfida di portare sulle tavole italiane i migliori prodotti enogastronomici francesi. Quattro soci, due italiani e due francesi, hanno lanciato un’avventura Franserie Lo scorso maggio è stata creata una startup che riunisce “tutti gli ingredienti della Francia che vale la pena scoprire e soprattutto vivere”. Cosa hanno in comune: “Adoro il cibo, soprattutto la buona vita francese”“, spiega Jeremy Cayer. L’uomo d’affari francese vive in Italia dal 1995, prima a Milano, poi a Livorno (Toscana) per circa dieci anni. Durante questi tanti anni trascorsi in Italia, senza dubbio gli sono mancati alcuni prodotti francesi, ma La Francerie era puntando principalmente a quello “Condividere e diffondere il patrimonio culinario, l’esperienza enogastronomica, la cultura e l’estetica made in France”Lui spiega.

Prodotti e fondi tematici

Per questo motivo Jeremy, Alban, Virginia ed Eva hanno ricercato attentamente i prodotti tipici francesi che tutti hanno assaggiato, prodotti specializzati e di alta qualità provenienti da piccoli produttori. “La qualità non sta solo nel gusto, siamo convinti che un produttore responsabile debba essere rispettato e apprezzato per le sue scelte e il suo impegno che ci permettono di apprezzare prodotti di alta qualità.“, specifica Jeremy.

I premi includono vino, Nonettes, Aix Calissons e persino salsicce secche di Roquefort, ma anche piatti cucinati in recipienti di vetro, come il coq en vin e la bouillabaisse. “L’ambizione è ampliare gradualmente l’offerta.”Aggiunge l’imprenditore francese.

I prodotti possono essere acquistati separatamente o come cofanetti tematici per guidare la scoperta dei prodotti, consegnati direttamente a casa vostra, e (ri)vivere o far conoscere la gastronomia francese a casa vostra.

Ad oggi le tipologie di box sono quattro: Borgogna, Provenza, Discover French Classics e Apero (per un aperitivo completo).

Le scatole possono anche essere progettate su misura o personalizzate, ad esempio, con un’immagine aziendale. Gli espatriati francesi a cui manca il loro prodotto preferito possono anche chiedere a La Francerie di provare a trovarlo, anche se non è (ancora) disponibile nell’e-commerce.

“Se si vende online tramite il sito web, il servizio clienti mira a essere reattivo come in negozio, disponibile su WhatsApp e al telefono, e anche a dare consigli o raccontare la storia del prodotto e del suo prodotto.”Jeremy conferma.

Aspiranti ambasciatori della cultura francese nel campo dell’arte culinaria

Per rispondere all’idea iniziale, “diventare ambasciatori della cultura enogastronomica francese” in generale, il team imprenditoriale non nasconde le proprie ambizioni a breve e lungo termine. Oltre ai prodotti culinari, La Francerie offrirà anche posate con coltelli, sapone di Marsiglia, ciotole per il sidro, ecc.

Dopo Italia e Francia, l’e-commerce dovrebbe aprirsi anche ad altri Paesi, a cominciare dall’Europa.

Eventualmente La Francerie intende aprire un negozio a Roma o Milano. “Più che un semplice negozio di alimentari, sarà un luogo in cui assaggiare la gastronomia francese in loco, con laboratori di cucina.”dice Jérémy, il nuovo ambasciatore di parte della Francia in Italia.