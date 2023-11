Il superyacht CRN M/Y CIAO vince gli ISS Design and Driving Awards 2023

Il superyacht di 52 metri CRN M/Y CIAO, sapiente connubio tra artigianalità personalizzata, design e alta qualità costruttiva del cantiere anconetano, si è aggiudicato il premio Best Engine <500 GT (oltre 24 metri).

CRN M/Y CIAO, uno yacht interamente in alluminio di CRN, ha vinto il prestigioso ISS Design and Leadership Awards 2023 nella categoria Best in Motor <500 GT (oltre 24 metri). Questo onore è stato consegnato giovedì 26 ottobre, nel corso di una serata di gala organizzata nell'elegante atmosfera del Ritz-Carlton Hotel sulla spiaggia di Fort Lauderdale, nel corso di un raduno dei principali attori del mondo marittimo.

Questi premi storici – i primi nel mondo della nautica da diporto – celebrano l’eccellenza nel design, nell’ingegneria e nell’innovazione e sono giunti alla loro 33a edizione.

A testimonianza dell’impegno totale, della creatività e del talento per l’innovazione del cantiere, gli ISS Design e Leadership Awards premiano i progetti considerati più innovativi, non solo per l’architettura navale e le soluzioni ingegneristiche, ma anche per l’estetica e l’eleganza delle linee . Oltre a riflettere l’eccezionale qualità di progettazione e costruzione di CRN, questo premio evidenzia l’impareggiabile capacità del cantiere di realizzare la visione e gli obiettivi dell’armatore.

Le caratteristiche che hanno particolarmente colpito la giuria sono state le linee chiare e slanciate, l’arco verticale e la perfetta interazione tra gli spazi interni ed esterni. Le ampie finestre fanno entrare luce naturale che fa risaltare i colori vivaci che caratterizzano gli arredi e i materiali. A livello tecnico, i giudici hanno elogiato anche l’uso intelligente del garage all’aperto per mantenere lo yacht sotto la soglia delle 500 GT, nonché l’ottima gestione degli spazi per migliorare l’esperienza di intrattenimento a bordo per l’armatore e i suoi ospiti .

Questa nave di 52 metri è stata progettata e costruita da CRN, che ha sviluppato anche l’architettura navale complessiva. Per la location hanno collaborato lo studio di architettura e design Omega Architects, che ha progettato le linee esterne, e gli architetti Massari Design, che hanno realizzato tutti gli spazi esterni per gli ospiti e gli interni ben illuminati.

Creatività, passione, competenza, originalità e unicità: questi gli elementi essenziali che compongono ogni superyacht CRN. La qualità traspare in ogni aspetto, dalla maestria artigianale e dalla conoscenza tecnica approfondita alla meticolosa attenzione ai dettagli. Conosciuta per la sua architettura marina innovativa e soluzioni ingegneristiche avanzate, CRN è specializzata nella progettazione di yacht esclusivi, su misura e unici nel loro genere: la perfetta combinazione di idee, esperienza e professionalità.

Questo yacht è lungo 52 metri e largo 9, ha 5 ponti ed ha una stazza lorda di 499 tonnellate. Può ospitare fino a 10 persone nella lussuosa Suite Armatoriale sul ponte principale e in 4 cabine VIP sul ponte inferiore. Ci sono anche 6 cabine per 11 membri dell’equipaggio.

Riflettendo la personalità dell’armatore esperto e appassionato del mare, CRN M/Y CIAO ha dedicato particolare attenzione alle aree sociali, richiedendo spazi esterni ampi e confortevoli, collegati con precisione senza soluzione di continuità agli interni ampi e luminosi. Squisiti spazi esterni – come i due lussuosi saloni con lettini e piscina, uno sul ponte sole e uno sul ponte principale, o l’ampia sala da pranzo all’aperto sul ponte superiore – sono progettati come spazi amichevoli multiuso per rendere il massimo della vita all’aria aperta, a stretto contatto con il mare.

Il CRN M/Y CIAO è il risultato di un design creativo, di un pensiero aperto e di una tecnologia all’avanguardia, ed è un ottimo esempio della superiore competenza costruttiva del Cantiere Navale di Ancona.

A proposito di CRN

CRN è lo storico cantiere e marchio del Gruppo Ferretti che progetta e costruisce yacht in acciaio e alluminio completamente personalizzati dai 50 metri in su. È stata fondata nel 1963 ad Ancona, in Italia, e da allora il suo centro direzionale, gli uffici di progettazione e gli impianti di produzione si trovano in questa città. Il cantiere di Ancona si estende su una superficie di oltre 80.000 metri quadrati e dispone di un ampio e storico porto turistico privato affacciato sul Mare Adriatico, dove vengono costruiti tutti i megayacht di CRN. Oggi la flotta comprende più di 400 imbarcazioni marine, oltre a diversi modelli in alluminio e lega leggera progettati per altri marchi del Gruppo Ferretti. CRN progetta modelli incomparabili dotati di soluzioni all’avanguardia ed è considerato un pioniere nel mondo dello yachting, creando imbarcazioni iconiche e senza tempo che elevano l’esperienza dello yachting a nuovi livelli. Il team interno di architetti, ingegneri e tecnici dell’azienda progetta i migliori scafi offshore, piattaforme e soluzioni architettoniche e di design, in collaborazione con designer di fama mondiale negli aspetti funzionali ed estetici degli yacht. Nel 2023 CRN si prepara a celebrare un anniversario importante: da sessant’anni questo storico cantiere crea yacht iconici e progetti unici e distintivi, sintesi perfetta di artigianalità ed eccellenza nella progettazione e nella costruzione. CRN è membro di SYBAss, Superyacht Builders Association e Superyacht Life Foundation. per maggiori informazioni : www.crn-yacht.com

André Terlet