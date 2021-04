La TV leggendaria mostra la dirigente di Netflix Jennifer Breslow

L’ex CEO di Netflix assumerà la carica di Vicepresidente esecutivo per la televisione e i media digitali presso lo studio indipendente.

Legendary Television ha aggiunto al suo team il CEO di Netflix Jennifer Breslow.

Lo studio indipendente ha nominato Breslow Vicepresidente esecutivo per la televisione e i media digitali, sotto la guida del leggendario capo TV Chris Albrecht. Sarai responsabile di aiutare a far crescere il portafoglio leggendario su piattaforme e mercati in tutto il mondo.

“La comprovata esperienza di Jennifer nella definizione, nello sviluppo e nella creazione di narrazioni di livello mondiale per un pubblico globale la rende una candidata ideale per entrare a far parte di Legendary mentre continuiamo ad espandere la nostra presenza digitale e televisiva”, ha affermato Albrecht. “Siamo felici di averlo come capitano della leggendaria squadra”.

È un’opportunità entusiasmante lavorare per un’azienda la cui straordinaria libreria IP ha un fascino globale per le masse e i talenti. È ora di lavorare con i miei nuovi e umili colleghi. Per unire le forze “.

Breslow è arrivato a Legendary di Netflix, dove ha lavorato a serie internazionali e nazionali. È entrata a far parte del programma televisivo nel 2016 come content manager per risorse internazionali, dopo aver lavorato a spettacoli come Casa dei fiori (Messico), Supura (Italia), Lupino (Francia) H. rugiada (Giochi sacri). Si è trasferita nella parte nazionale dell’azienda nel 2019, per aiutare Shepherd Firefly Lane lui è Fate: The Winx Saga.

Prima di entrare in Netflix, è stata Senior Vice President of Text Series presso A + E Networks. Ha anche ricoperto incarichi con la ABC, coprendo gli spettacoli di Shondaland e The CW. Il