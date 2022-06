Eurovision 2022: Quando e su quale canale vedere la finale?

La finale di Eurovision 2022 si svolgerà sabato 14 maggio a Torino, in Italia. I telespettatori francesi potranno seguire l’evento in diretta dalle 21:10.

Dopo le semifinali, in programma martedì 10 maggio e giovedì 12 maggio, con Lawrence Poccolini a commentare France 4 / Culture Books, la finale sarà trasmessa in diretta su France 2, sabato dalle 21. In questa occasione Lawrence Poccolini sarà affiancato da Stefan Berne nel commentare.

Una quarantina di paesi sperano che gli italiani del gruppo Måneskin riescano a vincere lo scorso anno. Tra questi paesi, in particolare, c’è la Francia, che non vince il concorso musicale dal 1977, sebbene si qualifichi automaticamente come membro dei “Big Five”.

Le speranze dei tre colori durante questa 66a edizione dell’Eurovision rimarranno su Alvan & Ahez, gruppo formato per l’occasione, che ha vinto il 5 marzo, durante l’Eurovision France, decidi tu! Si batteranno per la fortuna con il soprannome del rocker elettrico Fulenn, che è completamente interpretato in lingua bretone.

Il gruppo è attualmente classificato all’11° posto nella classifica dei bookmaker che prevedevano una grande vittoria per l’Ucraina, oltre a buone offerte da Italia, Svezia, Regno Unito e persino Spagna.