Come vengono lanciati ristoranti, caffè e bar da oggi

Oggi, dopo 6 mesi di sospensione, le porte di caffè, ristoranti, pub e bar si aprono con procedure e restrizioni rigorose. Pertanto, i ristoranti introducono i menu, purché vi operino All’aperto e per accogliere solo clienti sedutiς. Quei negozi senza spazi esterni continueranno a funzionare con consegna e ritiro, come fa oggi.

I consumatori devono andare in un ristorante per inviare prima Invia un SMS al 13033 con il codice 6. È fondamentale usare una maschera durante l’attesa, così come per i dipendenti, mentre c’è una forte raccomandazione di utilizzare una maschera durante la loro permanenza in negozio.

Sui tavoli si può Posti a sedere fino a 6 persone mentre Sedili da tavolo Space Secondo la loro disposizione: 90 cm -1,2 me 1,8 m a seconda del caso. l’utilizzo nastro Questo viene fatto mettendo due sedie insieme e distanti 1,5 metri per ogni coppia di sedili successiva. I dipendenti sono obbligati a seguire la disinfezione dei menu quando i clienti cambiano tavolo oltre ad applicare disinfettante su ogni tavolo.

Non è consentita la riproduzione Musica Durante il funzionamento dei negozi durante l’inizializzazione dell’orario di lavoro Dalle 5:00 alle 22:45, dalle 23:00 in poi, inizia il divieto di circolazione. Ritiro, consegna e servizio auto sono consentiti dopo le 22.45, senza alcuna residenza per i clienti all’interno o all’esterno dell’area di responsabilità di tali società.

Rimane chiuso Locali notturni inclusi banchetti, locali con musica e bar, mentre i ristoranti all’interno di showroom, centri commerciali, interurbani e terminal aeroportuali operano solo con servizi di asporto e consegna. Eccezionalmente, ci sono ristoranti, rinfreschi e caffè all’interno degli hotel, che servono solo i residenti lì, soggetti alle procedure corrispondenti.