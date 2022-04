Ecco come appare la webcam aggiornata di Apple Studio Display

Una mela $ 1.599 da visualizzare in studio È arrivato il mese scorso con grandi promesse sulla sua webcam, che presenta un sensore da 12 MP, un obiettivo grandangolare f2.4 e lo stesso chip A13 che alimenta tutto come si trova nell’iPhone 11. Sfortunatamente, è stato spedito con un software difettoso che ha fatto sembrare tutto cattivo. Apple ci ha detto che “non si è comportato come previsto” e ci ha promesso un aggiornamento del software.

colui il quale Aggiorna ora qui, un po’. Devi aggiornare il tuo Mac alla versione beta pubblica di macOS Monterey 12.4, che viene fornita con un aggiornamento del monitor da studio aggiuntivo. (Una volta aggiornato Studio Display, i miglioramenti sono disponibili se connesso a qualsiasi altro Mac.)

Ho aggiornato la mia unità di prova la scorsa notte e, in pratica, le modifiche sono ciò che Apple ha detto che vedremo: la riduzione del rumore è migliorata, il contrasto è migliore e la cornice è un po’ più ampia. Qui insieme a:

Non stupirebbe nessuno, ma sicuramente non è un aspetto rotto come una volta. Ci sono meno dettagli in me, meno rumore di fondo e i colori sono decisamente più accurati. (Sembra di aver visto il sole già l’anno scorso.) La decisione di Apple di mettere un obiettivo grandangolare su questa fotocamera per supportare il Center Stage sembra funzionare contro la qualità dell’immagine qui – non importa cosa, sta abbassando quel sensore, dando all’intero sistema meno dati con cui lavorare.

L’aggiornamento è ancora in versione beta, quindi vedremo se Apple cambierà qualcos’altro quando macOS 12.4 sarà effettivamente disponibile, il che dovrebbe essere relativamente presto. Quando ciò accadrà, daremo un’occhiata più da vicino e aggiorneremo la recensione in modo appropriato.