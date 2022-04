Quando verrà rilasciata la patch 4.08 di VALORANT?

valoroso In passato ha apportato modifiche che hanno destabilizzato i dati di gioco, ma nessun cambiamento in un pasticcio come questo. valoroso L’aggiornamento 4.08 verrà rilasciato domani, 27 aprile 2022, e cerca di apportare importanti modifiche sia a Jett che a Sova in futuro.

La patch 4.08 è destinata ad apportare una serie di importanti modifiche, con due delle più importanti relative agli agenti Sova e Jett. Entrambi gli agenti dominano la competizione valoroso Il panorama è tale che i team competitivi sono attivamente alla ricerca di specialisti.

Tuttavia, questa prossima patch sembra mitigare l’utilità di entrambi gli agenti in futuro e i giocatori dovrebbero prepararsi a navigare tra le nuove modifiche.

Le provette Sova dovrebbero essere impostate a 4.08

Immagine tramite Riot Games

Le ammiraglie di Sova potrebbero dover modificare il gameplay e l’uso dell’utilità con queste nuove modifiche: il Drone Owl sarà ridotto a otto secondi, rispetto a 10 secondi fa. Inoltre, il drone gufo di Sova lampeggerà solo due volte alla ricerca di un nemico rilevato invece di tre volte, riducendo l’efficacia di questa abilità.

Oltre alle estinzioni del Drone Owl, il Sova Shock Bolt è stato colpito duramente; Danno massimo ridotto da 90 a soli 75. Con queste nuove modifiche, saranno necessari due colpi d’urto per il massimo danno per uccidere il nemico. Questo è impostato per rendere le impostazioni post-fabbrica meno praticabili in futuro.

Il miglior spadaccino a ricevere più estinzioni

Immagine tramite Riot Games

Per Jett, verranno apportate importanti modifiche all’abilità di Tailwind che gli consentirà di uscire in sicurezza da qualsiasi situazione. D’ora in poi, Tailwind deve essere attivato prima dell’uso e avrà un leggero ritardo di 1 secondo, insieme a una finestra di 12 secondi per usarlo. Se l’abilità non viene utilizzata entro questa finestra di 12 secondi, l’abilità scomparirà e diventerà inutilizzabile.

Tuttavia, se Jett riesce a uccidere in questa finestra, ripristinerà Tailwind. Le nuove modifiche creeranno una nuova barriera affinché i giocatori di Jett siano più intraprendenti nel modo in cui usano questa abilità. Tuttavia, questo nuovo ritardo creerà una nuova serie di sfide a cui adattarsi, soprattutto a livello competitivo.

Sova e Jett sono gli unici agenti con tariffe sempre superiori al 70%. valoroso, secondo THESPIKE.GG. Tuttavia, queste nuove modifiche potrebbero far posto a una nuova meta sia nel gioco classificato che competitivo.