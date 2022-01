Apple afferma che il problema dello schermo rosa di iPhone 13 Pro è un problema software e menziona una soluzione

Molti proprietari di iPhone serie 13 continuano a segnalare problemi di schermo sui loro telefoni. Lo schermo sui modelli interessati diventa rosa o viola e questi dispositivi non possono essere utilizzati.

Messaggi in Forum della comunità Apple A proposito di questo problema (via 9to5Mac ) È iniziato in ottobre quando un utente di nome DPigar ha scritto che “Uso iPhone 13 pro da due giorni (sic) e il mio schermo diventa rosa per alcuni secondi e poi si ricarica. Succede sempre, quindi posso ‘ t uso il mio iPhone. Perché?” in allegato Due foto nel post mostrano l’iPhone 13 Pro dell’utente con uno schermo tutto viola,

Alcuni utenti di Apple iPhone stanno riscontrando un bug dello schermo rosa



Questo post è stato seguito da un messaggio di un altro utente di iPhone 13 Pro che affermava di avere lo stesso problema. Apparentemente, Apple ha fatto alcune manovre dietro le quinte per sostituire questi telefoni rotti da quando ha aggiunto un post dell’azienda a entrambi i messaggi dicendo: “Problema risolto. Sostituzione del dispositivo (conclusione autorizzata del servizio)”.

Molti utenti di iPhone 13 Pro hanno riscontrato problemi con lo schermo che diventa viola o rosa

Ma questo è il punto. Molti utenti di iPhone 13 si sono lamentati di questo problema e non tutti hanno avuto la fortuna di ottenere un sostituto da Apple. Dai un’occhiata a questa triste storia pubblicata sul forum da un utente di iPhone 13 Pro Max chiamato “Calisthrone”. Ha un telefono costoso da meno di 2 mesi quando il dispositivo inizia a eseguire riavvii imprevisti con lo schermo spento, il suo schermo diventa rosa in modo casuale e il dispositivo diventa instabile.

Apple ha diagnosticato il problema come una scheda madre difettosa. ma qui dove Una mela Gocce di palla. Promette di fornire al proprietario una “sostituzione del sistema posteriore”, il che significa che il proprietario mantiene lo schermo e il sistema della fotocamera e le parti difettose vengono sostituite.

Questo non dovrebbe essere accettabile perché questo ragazzo ha speso un sacco di soldi per un telefono Apple migliore, e ora è tornato da Apple (dopo essere stato lasciato senza telefono per 7-14 giorni lavorativi) un Frankenstein assemblato da pazzi scienziati Apple. Calisthrone scrive: “Il problema è che il telefono è attivo solo da meno di due mesi e sarei molto felice se potessero offrire un’unità sostitutiva nuova di zecca”.

Ora ecco uno dei motivi principali per cui ciò che fa Apple è ingiusto. Tornando al post, il proprietario dell’iPhone 13 Pro Max ha dichiarato: “Non è una buona idea che il mio iPhone sia via dopo un periodo di tempo così breve. Il mio iPhone sarà contrassegnato come ‘fisso’, quindi perderò il valore di il dispositivo quando si cerca di venderlo in futuro”.

Il suo ultimo pensiero non presenta Apple sotto una buona luce. “Il servizio clienti di Apple non è eccezionale come una volta. Ora non ho un dispositivo decente in tasca e ho pagato per un dispositivo premium aspettandomi di trovare un tipo di servizio premium. Una cosa molto normale è una sostituzione unità.”

Apple afferma che il problema è il software e suggerisce agli utenti di installare l’ultima versione beta di iOS 15.3



L’elenco di storie simili potrebbe continuare all’infinito. “Disappointed_User8” ha scritto un lungo post in cui la schermata rosa è apparsa sul suo dispositivo dopo soli sei giorni. Dopo averlo dichiarato un dispositivo e aver chiesto al proprietario di portare il telefono al centro di assistenza più vicino, Apple ha invertito la sua posizione e ha chiesto al proprietario di ritirare il dispositivo senza aver fatto altro che caricarlo.

Mentre accusandolo ha fermato il problema, è stato un rimedio temporaneo. È stato costretto a configurare il telefono da zero dopo che Apple ha ripristinato il dispositivo e il problema è ricominciato da capo. Ecco l’opinione deludente del proprietario dell’iPhone sulla situazione: “Il telefono è costoso ma non affidabile. Sottolineando che mi sta causando e i suoi effetti sulla mia salute mentale, pensando a come mi sono fidato di Apple e ho pagato una cifra enorme per un’unità rotta ma non ottenendo un’adeguata assistenza post-vendita è un comando. Molto deludente.

La scadenza sull’argomento è il 16 gennaio di quest’anno, il che significa che questo è un problema in corso. Poiché la maggior parte dei problemi relativi allo schermo rosa si sono verificati in Cina, I miei driver Ha osservato che Apple ha rilasciato una dichiarazione su Weibo alla fine della scorsa settimana in cui affermava: “Non abbiamo riscontrato problemi correlati con i componenti hardware perché questa situazione [pink screen] Si verifica quando il sistema è bloccato. “