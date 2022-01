Playism lancia oggi a sorpresa Gnosia su Steam

|

Il playism ha deciso di divertirsi un po’ dopo Spettacolo Playism 2022 Trasmissione in diretta oggi con l’uscita improvvisa di Gnossi occupazione vapore oggi. Il gioco era già stato rilasciato su PS Vita nel 2019 ed è stato recentemente rilasciato per Nintendo Switch lo scorso marzo, ma la società stava anticipando la versione per PC quest’anno. Di punto in bianco oggi, abbiamo questa versione in cui puoi acquistarla sulla piattaforma in questo momento. Puoi controllare di più sul gioco di seguito e sull’annuncio di Switch dell’anno scorso.

Gnossi È un gioco di ruolo di fantascienza sociale in cui ti impegnerai in una discussione con una varietà di personaggi unici, con l’obiettivo di identificare Gnosia nel gruppo. I giocatori dovranno utilizzare le informazioni che possono raccogliere durante le discussioni per confermare chi pensano sia Gnosia e quindi votare per metterli a dormire freddo. Man mano che avanzi, le tue abilità miglioreranno, così come le capacità dell’equipaggio. Con l’aumento dei membri dell’equipaggio, Gnosia e vari “ruoli”, diventerà sempre più difficile determinare chi sta dicendo la verità. Lavora in collaborazione con o contro altri membri dell’equipaggio per assicurarti di sopravvivere fino alla fine. Riproduci ripetutamente gli “episodi”, innescando eventi speciali per svelare i misteri in una narrazione unica e originale. Alcuni eventi sbloccheranno nuovi comandi da usare durante le discussioni.

Entra in una varietà di ruoli per sviluppare diverse build del personaggio. Le tue statistiche determineranno quanto sei efficace nell’influenzare o mentire sull’opinione del gruppo e influenzeranno anche la probabilità che tu scelga il sonno freddo.

Entra in contatto con un cast di personaggi divertenti ed eclettici e vivi eventi casuali, ognuno unico nel suo tema. Gli eventi sui personaggi riveleranno informazioni sui tuoi compagni di squadra sotto forma di “appunti” speciali.

