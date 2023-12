Per celebrare il Capodanno giapponese, Apple farà proprio questo Contratto di aggiornamento Offre ai clienti in Giappone una carta regalo Apple gratuita del valore fino a 30.000 yen quando acquistano un prodotto Apple idoneo dal 2 gennaio al 5 gennaio.



Il valore delle carte regalo varia da 4.000 ¥ per prodotti come iPhone SE e AirPods di terza generazione a 30.000 ¥ per un MacBook Air da 15 pollici.

Oltre alla carta regalo, i primi 50.000 clienti in Giappone che acquisteranno un iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 13 o un iPhone SE di terza generazione da Apple durante la promozione riceveranno un AirTag in edizione limitata con un “anno del drago”. incisione.”

Apple ha partecipato Termini e Condizioni Aggiornabile con dettagli aggiuntivi. In particolare, gli ordini di iPhone effettuati tramite l'app Apple Store non avranno diritto a un AirTag in edizione limitata, quindi assicurati di completare l'acquisto sul sito Web di Apple o presso un Apple Store fisico in Giappone se sei interessato a ottenerne uno.

Apple organizza una promozione per il Capodanno giapponese su base annuale e questo è il terzo anno consecutivo che offre uno speciale AirTag.