Il driver AMD PMC Linux per CPU Zen 5 è stato aggiornato

Uno dei grandi traguardi da raggiungere nel 2024 è l'introduzione dei processori AMD Zen 5. Negli ultimi mesi, gli ingegneri AMD Linux hanno iniziato a prepararsi per i processori di prossima generazione che assomigliano ai processori della famiglia 26 (1Ah). Abbiamo visto più patch AMD “1Ah” e alcune altre sono state lanciate oggi per un po' di entusiasmo post-natalizio prima del nuovo anno.

Oggi è stata inviata una serie di patch per aggiornare il driver AMD PMC, che è il driver del controller di gestione dell'alimentazione del SoC utilizzato per gestire s2idle e la relativa gestione dell'alimentazione.

Queste patch sono in definitiva focalizzate sull'aggiunta del supporto per i processori della famiglia 1Ah modello 20h… o quelli che probabilmente saranno i processori AMD Ryzen Zen 5 di prossima generazione. AMD non ha dichiarato esplicitamente che la famiglia 1Ah è Zen 5, ma data la sua storia di abilitarlo e non andare avanti Con diverse generazioni e una serie di patch del kernel Linux, è abbastanza sicuro chiamarlo Zen 5.

In ogni caso, il 6 punti Tocca solo venti righe di codice e non rivela nulla di notevole sullo Zen 5/Family 1Ah Modello 20h, ma è importante per il supporto s2idle con le piattaforme Ryzen di nuova generazione.