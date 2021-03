I primi scatti vengono filtrati

Microsoft Segui le mie orme Editor di Documenti, Fogli e Presentazioni Google E si attiverà Aspetto scuro Nella sua famosa suite per ufficio. Perdita Una scrivania per un robot Scopri che l’azienda sta effettivamente implementando questa modalità tanto necessaria.

Questa non sarà la prima app per Microsoft Compatibile con il tema scuro di Android. Più di un anno fa, è arrivata anche la modalità oscura Prospettive E OneDrive. Ora verrà anche lui Word, Excel e PowerPoint.

Questo è il tema oscuro di Office per Android

Già più di un mese fa, lo sviluppatore e leaker italiano Alessandro Paluzzi di A. twittare Microsoft stava lavorando a qualcosa di importante per le app Word, Excel e PowerPoint per Android, ma fino ad oggi non ha annunciato cosa succede intorno e ha anche mostrato i primi screenshot di Tema scuro di Microsoft Office per Android.

Lo sviluppatore italiano sembra avere accesso a una versione beta di alcune applicazioni di Microsoft Office. Negli screenshot possiamo vedere qual è il tema scuro Microsoft Office S Microsoft Word. Alessandro Paluzzi conferma che tutte le applicazioni Microsoft Office avranno il tema scuro.

# Microsoft Funziona sul tema scuro per la suite Office # Android 👀 ℹ️ Ecco alcuni screenshot di come apparirà Microsoft Word, ma avrà lo stesso aspetto anche in PowerPoint ed Excel. pic.twitter.com/omuVIqkmub – Alessandro Balozzi (@ alex193a) 8 marzo 2021

Il tema oscuro di … Microsoft Office Non ha ambiguità. La facciata è colorata nei toni del nero e del grigio Per renderlo più adatto agli occhi quando si utilizza un telefono cellulare o un tablet in condizioni di scarsa illuminazione. Ovviamente, nella versione filtrata il rendering del documento mostra ancora lo sfondo bianco ma ciò potrebbe cambiare nella versione finale.

Poche settimane fa questo è stato annunciato Microsoft sta portando il vero aspetto oscuro in Office, Anche imbrattando le pagine dei documenti in Windows e macOS nero, che si spera che questo tema scuro raggiunga anche Android, non ci vorrà molto.

Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint e altro ancora

Via | Sviluppatori XDA