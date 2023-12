Come ottenere Fortnite Wrapped 2023

Mentre il 2023 volge al termine, è tempo di fare il punto sui tuoi risultati Fortnite con l'aiuto della tua vetrina Fortnite Wrapped 2023. Se vuoi ottenerlo gratuitamente, segui questi passaggi.

Fortnite ha avuto un anno fantastico nel 2023, raggiungendo finalmente il tanto atteso rinascimento riguadagnando il suo precedente dominio e raggiungendo la vetta delle classifiche di gioco. Sulla base delle statistiche disponibili al pubblico, la Stagione OG ha il numero più alto di giocatori attivi di sempre.

Quest'anno, i giocatori hanno intrapreso un viaggio epico nel Capitolo 4, che ha introdotto significative modifiche al gameplay, UEFN (Unreal Editor per Fortnite) e un nuovissimo Capitolo 5, che rivitalizza l'ecosistema Fortnite con tre nuovi tipi di gioco.

Mentre l'anno volge al termine, è tempo di dare uno sguardo indietro al tuo tempo trascorso giocando a Fortnite in tutte le sue forme con Fortnite Wrapped 2023. Se vuoi ottenere Fortnite Wrapped, i seguenti passaggi sono essenziali.

Come verificare il tuo profilo Fortnite 2023

Se sei curioso di sapere Giochi epiciIl modo ufficiale per controllare Fortnite Wrapped, la risposta è NO. Sito spagnolo Zona FN Ha implementato un sistema attraverso il quale gli utenti possono ottenere il loro gioco Fortnite Wrapped 2023, simile a quello offerto da Spotify.

Zona FNZone I giocatori vivranno un’esperienza coinvolgente prima della rivelazione completa.

Infine, vedrai le statistiche del tuo gioco, ma in stile Instagram Stories, vedrai anche le stagioni più giocate, il tempo totale giocato, il numero di eliminazioni e altro ancora. Prima di memorizzarli nella tua galleria, puoi facoltativamente applicare etichette alle statistiche finali incapsulate.

Per ottenere il tuo Fortnite Wrapped 2023, segui questi passaggi:

vai a Il sito web di FNZone è terminato. Inserisci il tuo nome utente Epic nel campo di testo. Clicca sulla freccia blu per entrare. Verrai ora portato alla visualizzazione a scorrimento di diapositive. Finalmente potrai vedere le tue statistiche cumulative.

Tuttavia, dovresti assicurarti che le tue statistiche siano disponibili pubblicamente nelle impostazioni di Fortnite. Se impostato su privato, il sito Web non avrà accesso alle tue statistiche aggregate.

Giochi epici Puoi facilmente attivare/disattivare l'impostazione delle statistiche generali nel gioco.

Come rendere pubbliche le statistiche di Fortnite

Per rendere pubbliche le statistiche di gioco di Fortnite, procedi nel seguente modo:

Vai al menu delle impostazioni di Fortnite. Fare clic sulla scheda “Account e privacy” indicata dall'icona dell'utente. Scorri verso il basso fino a Privacy dell'account. Attiva le Statistiche generali del gioco. Candidati e il gioco è fatto.

Ora sei pronto per guardare la tua partita Fortnite Wrapped 2023 e mostrare le tue abilità al mondo.

Quindi, ecco qua: come ottenere Fortnite Wrapped 2023. Per ulteriori informazioni su Fortnite, assicurati di controllare gli altri nostri contenuti e guide di seguito:

