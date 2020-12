L’osservatore si è rivoltato contro la tecnologia di scansione

Duemilaventi non si adattano alla posta elettronica, e anche se la rompessi con le parole, non sarei in grado di farlo in modo equo. Direttamente o indirettamente, tutti noi sentiamo le conseguenze dell’epidemia sulla nostra pelle. E sebbene la stagione tradizionalmente oscilli, l’ansia di doverlo fare mi porta più rapidamente a credere che la maggior parte di noi abbia fatto quello che poteva. Abbiamo dovuto reinventare noi stessi, gestire le aspettative, rimandare i piani, anticipare gli altri e affrontare le perdite. Il concetto di fatica ha assunto un’altra dimensione, insieme a quella di pazienza, imprevedibilità e incertezza. Anche la fragilità. Ricordo di aver avuto paura che “questo” sarebbe passato per molto tempo, e nel frattempo erano passati nove mesi. Anche il concetto di tempo è cambiato. Penso di essere cambiato. anche tu?

Questo è utile per dire che, a prescindere dal bilancio finale di ogni bilancio, sono molti i fatti che ci accompagnano in questo passaggio al 2021. E questa tecnologia che ci ha dato così poco è uno di questi. Quando ci penso, sorgono diverse domande. Ad esempio: come sarebbe vivere in una pandemia e in reclusione …

… senza poter utilizzare i servizi in Nube Per lavorare più facilmente da casa?

… senza poter utilizzare le videochiamate per incontrarsi, parlare con amici e familiari?

… senza possesso flusso Kit per compensare i viaggi al cinema o al teatro?

… senza social network per guardare dibattiti e concerti online senza pagare nulla?

… senza piattaforme per la consegna dei pasti che mi permetterebbero di supportare la ristorazione e continuare a mangiare alcuni dei miei piatti preferiti?

… senza negozi online dove posso acquistare ciò di cui ho bisogno e supportare le attività commerciali locali? READ Scenario di adozione delle tendenze tecnologiche del mercato CTRFE nel 2021-2030

Sì, penso di poter dire che la tecnologia ci ha salvato un po ‘tutti. Ma, oltre al boom tecnologico, ci sono le conseguenze. La digitalizzazione che “questo” ci ha costretti a svelare più rapidamente i problemi che devono ancora essere risolti: molte di queste aziende non hanno modelli di business equi per tutte le parti; I problemi di privacy sono lungi dall’essere risolti, la cybersecurity è costantemente messa alla prova e la disuguaglianza economica tra i pochi che sono riusciti a essere in prima linea nella rivoluzione digitale e tutto il resto è più che evidente (e in crescita); E quelle che promettevano di essere la più grande bandiera tecnologica contro la pandemia – le app di monitoraggio – hanno chiuso l’anno senza essere in grado di dimostrare la loro efficacia.

Fenomeni di app come StayAway Covid è stato il motto della conversazione che ho avuto con Armin Grunwald, direttore dell’Istituto tedesco per la valutazione tecnologica e specialista in etica e filosofia tecnologica. È stato lui a ricordarmi una vecchia storia (le sue parole):Quando c’è un problema sociale, le persone richiedono una soluzione tecnica che, nella maggior parte dei casi, non funziona o non funziona.Sebbene non ci siano dati sufficienti per parlare dell’efficacia di questi tipi di applicazioni, Grunwald afferma che i paesi hanno iniziato a implementare questa tecnologia “con una precondizione sbagliata”: che una grande percentuale della popolazione “coopererà attivamente, utilizzerà l’applicazione, inserirà il codice”, che è In realtà non è successo.

Per quanto mi riguarda, ho depositato oggi e tornerò solo nel 2021. Fino ad allora, devo presentare le mie ultime fatture per il 2020. o no. Confido solo di aver fatto del mio meglio. Buon Natale felice (e sicuro) ed entra nel 2021 con la forza (e la sicurezza) che l’anno desidera. La tecnologia benedizione è sempre con te 🙂