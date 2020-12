Huawei Enjoy 20 SE è diventato ufficiale; Ha una grande batteria con il processore Kirin 710A

Huawei ha tenuto un importante evento in Cina oggi, presentando i telefoni Nova 8, i laptop MateBook D 2021 e anche un telefono economico. Di Huawei Goditi 20 SEChe ha fatto il suo debutto in Cina con il processore Kirin 710A su Huawei P Smart 2021 e una batteria capiente. Abbiamo i dettagli di seguito.

Processore e batteria, infatti, non sono gli stessi dell’Huawei P Smart 2021: è lo stesso telefono, è stato cambiato solo il suo marchio. Huawei Enjoy 20 SE ha un LCD IPS da 6,67 pollici con risoluzione Full HD + e un foro al centro per una fotocamera selfie da 8 MP. Da quello che ho notato però Ci sono cambiamenti nella fotocamera rispetto al P Smart 2021. Ad esempio, abbiamo una fotocamera quadrupla con un sensore principale da 13 MP, insieme a una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP e una fotocamera bokeh da 2 MP, oltre a una macro da 2 MP. Il sensore da 48 megapixel della P Smart 2021 è stato sostituito dal sensore da 13 megapixel.

Contiene anche un flash LED e non viene fornito con filmati 4K. Il punto di forza è chiaro Batteria da 5000 mAhChe carica 22,5 watt e il dispositivo viene fornito con un lettore di impronte digitali laterale, un jack audio e una porta USB-C in basso. Sarà disponibile in varianti con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, ma anche con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. È disponibile nei toni del nero, dell’oro e del verde e avrà un costo a partire da 163 €.

Nota: esistono molti siti Web che differiscono nelle specifiche di questo telefono. Alcuni dicono che abbia un processore MediaTek Dimensity 700, una fotocamera principale da 48 MP e una fotocamera selfie da 16 MP. Altri seguono le specifiche di cui sopra, con il Kirin 710A e la fotocamera principale da 13 MP. Aspettavo chiarimenti.