WhatsApp | Come scaricare i profili | Stato | HD | Immagini | Video | Applicazioni | Smartphone | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

Il WhatsApp È diventata l’app che tutti usano per chattare ed effettuare videochiamate, ma c’è Foto e video che vogliamo conservare, specialmente quelli che condividono i nostri amici menzionare lo stato.

Ecco perché oggi ti mostreremo tutti i passaggi per poter scaricare senza dover installare programmi o file APK che possono danneggiare il tuo dispositivo o interferire con le tue conversazioni. Il WhatsApp . Soprattutto, queste immagini o video di stato possono essere scaricati in HD o in alta qualità.

Come scaricare gli stati di WhatsApp in HD

La prima cosa sarà entrare nel un file o file smartphone .

o file . Usa una lente d’ingrandimento e Trova la cartella WhatsApp .

. In quel momento vedrai una cartella che dice modalità .

. Ora basta attivare Funzione per mostrare i file nascosti.

In questo modo, sarai in grado di accedere alla cartella nascosta che memorizza gli stati di WhatsApp di tutti i tuoi amici. (Foto: mag)

Vedrai una cartella che dice condizione .

. Entra in questa cartella e Appariranno non solo immagini, ma anche video dello stato di WhatsApp dei tuoi amici .

. Scegli cosa vuoi scaricare e il gioco è fatto.

Con questo, avrai il tuo stato WhatsApp in alta qualità e senza la necessità di acquisire schermate.

Hai un problema con WhatsApp? Hai bisogno di segnalarlo? Se hai qualche tipo di problema, scrivi alla loro email di contatto: [email protected] o [email protected]