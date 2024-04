Android 15 potrebbe trasformare il tuo telefono in un hub di casa intelligente durante la ricarica

Una delle migliori funzionalità del tablet Pixel potrebbe presto essere disponibile su più dispositivi Android. Nuove indiscrezioni su Android 15 affermano che lo screensaver per smartphone e tablet “Home Controls” sarà disponibile per i dispositivi compatibili con Google Home. Ciò ti consentirà di gestire i gadget domestici intelligenti dalla schermata iniziale del tuo dispositivo mentre è in carica.

Lo screensaver dei controlli domestici ha senso con il presunto ritorno dei widget della schermata di blocco Android. Sebbene iOS supporti i widget nella schermata di blocco, è passato quasi un decennio da quando sono stati rimossi da Android. Secondo Mishal Rahman in corpo androide, Lo screensaver nascosto per i controlli domestici può essere trovato nella beta di Android 15 appena rilasciata. L'attivazione dello screensaver mostra i tuoi dispositivi Google Home distribuiti come singoli riquadri su tutta la linea.

Questo è un passo avanti rispetto alla modalità dock StandBy di iOS che è limitata ai widget che visualizzano informazioni di base come l'ora e il meteo. Il pannello di controllo Tile di Google ricorda i gadget per la casa intelligente di Amazon Echo Hub. Questo layout senza soluzione di continuità mette tutti i tuoi dispositivi su un'unica pagina. Basta un clic per accendere o regolare i tuoi dispositivi collegati, così non dovrai perdere tempo a scorrere i menu.

Rahman ha avvertito che durante i test i controlli domestici sembravano funzionare esclusivamente con i dispositivi Google Home. Poiché la funzionalità è nascosta anche nelle versioni beta di Google, è probabile che nei prossimi mesi venga estesa ai dispositivi di terze parti. La cosa ancora più interessante è che il percorso con l'icona dello screensaver suggerisce che i controlli domestici potrebbero essere disponibili su più dispositivi oltre alla semplice gamma Google Pixel con Android 15.

(Credito immagine: futuro)

Sarà interessante vedere come cambieranno i controlli domestici, soprattutto con Apple che utilizza un display simile a iPad per la gestione della casa intelligente. Il Pixel Tablet di Google alza lo standard con il suo design 2 in 1 che si trova su uno schermo intelligente. Questa funzionalità aggiuntiva durante la ricarica conferisce al tablet più valore come ulteriore punto di controllo per la tua casa intelligente.

Android 15 arriverà entro la fine dell'anno. Puoi dare un'occhiata alle migliori nuove funzionalità beta di Android 15 e agli aggiornamenti disponibili, nonché seguire le ultime notizie e indiscrezioni nel nostro hub ufficiale di Android 15.

