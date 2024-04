Il nostro verdetto su Humane AI Pin

È stata finalmente rilasciata un'ondata di assistenti IA e il primo è il Pin AI brillantemente progettato di Humane. Humane lo definisce “il primo dispositivo indossabile e piattaforma software”, un dispositivo indossabile magnetico con display, fotocamera, microfono, altoparlanti e connessione Internet propri.

È questo ciò che sostituisce lo smartphone? Un piccolo dispositivo che visualizza il proprio schermo, senza apparenti controlli touch, solo un assistente vocale per fare le cose. No, proprio per niente.

Dopo aver provato per un po' a far funzionare l'assistente vocale, Sherlyn Lu ha affermato che il Pin AI era “lento, schizzinoso e poco intelligente”. Dai un'occhiata alla sua recensione dettagliata.

Il Rabbit R1 sarà completamente diverso, giusto? Giusto?!

– Matt Smith

Le storie più grandi che potresti aver perso

L'accordo non si estende ad altri artisti internazionali.

La musica di Taylor Swift è tornata su TikTok dopo una pausa di dieci settimane. La musica ha lasciato la piattaforma dopo che le trattative tra l'app dei social media e la società di Swift, Universal Music Group, sono fallite. È interessante notare che l'accordo non includeva disposizioni per altri artisti della UMG, come Billie Eilish, The Weeknd e Drake.

X ha iniziato a verificare gli utenti “influencer” che non si erano iscritti all'abbonamento premium.

X non consentirà più agli utenti di nascondere le proprie spunte blu, indipendentemente dal fatto che abbiano pagato o meno il premio. Giovedì l'app ha iniziato a avvisare gli utenti che “la funzionalità per nascondere il segno di spunta in X Premium scomparirà presto”. X ha iniziato inaspettatamente ad aggiungere spunti blu agli account degli utenti “influencer” con almeno 2.500 follower che hanno pagato l'abbonamento premium. Anche se Elon Musk ha suggerito che il cambiamento doveva essere una funzionalità, alcuni, compresi gli utenti precedentemente verificati, erano poco contenti della presenza del badge blu, temendo che altri sospettassero di aver già pagato un abbonamento. (Stavo leggendo una tesi su come Elon Musk sta distruggendo i tag verificati sui social media.)

L'accoppiamento delle parti di Apple continua a ostacolare il movimento di autoriparazione.

I consumatori e le officine di riparazione saranno presto in grado di utilizzare parti originali Apple usate per riparare i dispositivi invece di dover ordinare nuovi componenti. L'azienda afferma che le parti usate “beneficeranno ora della piena funzionalità e sicurezza fornite dalla calibrazione originale di fabbrica”. L'iniziativa inizierà con l'iPhone 15 questo autunno. Allo stato attuale, se sostituisci uno schermo usato da un altro iPhone con il tuo Crisp Display, alcune funzionalità, come True Tone e la regolazione automatica della luminosità, potrebbero non funzionare. Il software di autoriparazione aggiornato dovrebbe risolvere questo problema.

