Come realizzare un banco da lavoro fai-da-te in Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons richiede ai giocatori di creare oggetti diversi durante l’esperienza di gioco. Tuttavia, hanno sempre bisogno di un banco di lavoro per preparare questi articoli. Naturalmente, i giocatori si chiedono dove possono trovare un banco di lavoro nuovi orizzonti.

Mentre i giocatori possono sempre trovare un banco di lavoro disponibile per loro da utilizzare nei Servizi residenti, è più appropriato avere banchi di lavoro disponibili in vari luoghi dell’isola.

Pertanto, è utile imparare a realizzare banchi da lavoro fai-da-te nel gioco. Ecco come i giocatori possono costruire banchi da lavoro fai-da-te in Animal Crossing: New Horizons.

Passaggi per Animal Crossing fai-da-te: nuovi orizzonti Banco da lavoro fai-da-te

I banchi da lavoro sono un punto fermo di New Horizons perché sono essenziali per i giocatori Crea oggetti diversi. Naturalmente, i giocatori vogliono sempre avere un banco di lavoro disponibile per l’uso quando necessario. Fortunatamente, il banco di lavoro fai-da-te di New Horizons non è troppo difficile.

Ci sono due tipi di banco da lavoro che i giocatori possono realizzare in New Horizons: il banco da lavoro Simple DIY e il banco da lavoro successivo Mini DIY.

Scrivania fai-da-te ad Animal Crossing: New Horizons (Immagine tramite r/AnimalCrossing/Reddit)

Entrambe le ricette richiedono la preparazione di ingredienti specifici, elencati di seguito.

Semplice banco da lavoro fai-da-te:

Mini tavolo fai da te:

3 legno

3 legno massello

3 legno tenero

2 pezzi di ferro

Una volta che i giocatori hanno realizzato i banchi da lavoro fai-da-te, possono andare avanti e creare tutti gli oggetti che vogliono su quei banchi. I giocatori possono costruire un banco da lavoro da portare con sé o persino mettere i banchi da lavoro in posti convenienti sulle loro isole.

Tuttavia, i giocatori dovrebbero tenere a mente che dovrebbero Ricette fai da te Perché gli oggetti che stanno cercando di creare sono sul banco di lavoro per creare oggetti con successo.

I banchi da lavoro sono un utile oggetto di New Horizons, motivo per cui ai giocatori piace sapere come crearne uno ogni volta che è necessario, anche se hanno sempre a disposizione un banco di lavoro dei Servizi residenti.