Twitter tipster ci mostra come potrebbe essere un display Galaxy S23 con una fotocamera sotto il display

Come sarebbe il Samsung Galaxy S23 se avesse una Under Display Camera (UDC)? Twitter Tipster Mondo di ghiaccio Abbiamo dato un’occhiata a quello che potrebbe essere il futuro scattando foto del Galaxy S22 e incollandole sul nostro sfondo fotografico senza perforare. Mentre molti di voi dicono di non notare nemmeno il buco quando usano il telefono, uno schermo perfettamente intatto ha un bell’aspetto.

Galaxy S23 pic.twitter.com/92czaLCKFc – UniversoGhiaccio 4 marzo 2022 Questo non sarebbe il primo telefono Samsung a utilizzare una funzione del genere. Il Galaxy Z Fold 3 rilasciato lo scorso anno è dotato di un sensore della fotocamera sotto il display che Samsung ha ammesso non è stato progettato per i selfie. In effetti, la nostra recensione della fotocamera sullo schermo diceva: “Non è affatto eccezionale per nessun tipo di foto, come previsto. Tuttavia, funziona bene per le conversazioni su Skype”.

Samsung ha già perfezionato lo scanner di impronte digitali sotto il display con un lettore biometrico a ultrasuoni che macina la carne dallo scanner sotto il display utilizzato da Google sulla linea Pixel 6. In definitiva, questa sarà una caratteristica che ogni produttore ha sui propri telefoni. Come al solito con qualcosa di nuovo come le fotocamere sotto lo schermo, il costo delle parti e la qualità delle foto scattate miglioreranno nel tempo.

Il primo UDC di Samsung è stato trovato nel Galaxy Z Fold 3 dell’anno scorso

Tieni presente che Samsung non è il primo a offrire un telefono con una fotocamera sotto il display. Alcuni produttori cinesi come ZTE hanno già incluso questa funzionalità. Ad esempio, lo ZTE Axon 20 5G è stato il primo telefono a utilizzare una fotocamera sotto lo schermo anteriore nel settembre 2020. ZTE ha poi incluso la fotocamera sotto lo schermo nell’Axon 30 5G.

Aggiungi il Mi Mix 4 di Xiaomi all’elenco dei telefoni che utilizzano UDC e se Samsung decide di utilizzarne uno nel Galaxy S23 l’anno prossimo, lo schermo assomiglierà all’immagine condivisa da Ice Universe. L’informatore osserva che, sebbene non sappia se un UDC sta arrivando al telefono, “forse se l’UDC per fold4 è soddisfacente, Samsung lo utilizzerà per l’S23”.