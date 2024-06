Miracolo Italia e Croazia su una linea sottile

Al fischio finale caddero tutti a terra, italiani e croati, il miracoloso e il maledetto.

Pochi secondi prima, all'ottavo e ultimo minuto di recupero, l'esterno Mattia Zaccagni ha segnato un tiro meraviglioso, la prima mossa giusta della serata da parte di un attaccante italiano, battendo Dominik Livakovic (1- 1.90 + 8).

Con questo gol gli Azzurri hanno sbalordito i croati e all'ultimo minuto si sono offerti un biglietto per il tavolo finale e gli ottavi di finale contro la Svizzera.

È poco ma i campioni in carica sono ancora vivi mentre la squadra che tiene la bandiera a scacchi è in una pessima posizione.

Con soli due punti, la Croazia dovrà ora attendere i risultati dei prossimi giorni per vedere se è rimasto un piccolo posto per loro nel tavolo finale.

Il centrocampista croato Luka Modric (a destra) al termine della partita contro l'Italia nel Campionato Euro 2024, 24 giugno 2024 a Lipsia.

© Agenzia di stampa francese

I suoi sostenitori, che sono stati forti per tutta la partita di lunedì, non si sono opposti a lui. Hanno tifato per Modric e gli altri dopo il fischio finale, senza dubbio sperando che ci siano più opportunità di vedere questa straordinaria generazione svilupparsi insieme.

Ma loro, come i giocatori, hanno creduto a lungo che l'avventura sarebbe continuata in Germania.

Modric Khaled

La Spagna batte la Croazia (3-0), pareggia con l'Albania (2-2), e l'Italia continua a controllare la Croazia fino alla folle sequenza del 55'.

L'italiano Gianluigi Donnarumma salva un calcio di punizione da Luka Modric durante la partita croata di Euro 2024, il 24 giugno 2024 a Lipsia.

Tutto nasce da un indiscutibile fallo di mano di Davide Fratesi in area. Idol Modric si è fatto avanti per tirare il calcio di rigore, ma il suo tiro è stato parato magnificamente da Gianluigi Donnarumma.

Possiamo quindi credere che, anche se Modric è fallibile, la fine era certamente vicina per la sua generazione, la generazione di Marcelo Brozovic o Mateo Kovacic.

Ma alla fine ci abbiamo pensato solo 30 secondi, non di più, perché Modric è decisamente immortale. Dopo il calcio di rigore respinto da Donnarumma, la palla è tornata in zona italiana, con un'altra bellissima parata del portiere parigino su rimbalzo di Ante Budimir. Chi ha seguito? Modric ovviamente (1-0, min. 55).

A quel tempo, il numero 10 del Real Madrid era diventato il capocannoniere della storia dell'Euro, e i tifosi croati festeggiavano lanciando dozzine di coppe sul campo del Lipsia.

Il difensore italiano Riccardo Calafiore (a destra) durante la partita contro la Croazia nel Campionato Euro 2024, 24 giugno 2024 a Lipsia.

Poi l'Italia pressa, ma goffamente, con un deficit offensivo che si conferma partita dopo partita e va oltre i limiti della squadra di Luciano Spalletti.

Il gol di Zaccagni salva il Nacional, ma se la generazione croata comincia a mostrare i suoi anni, quella italiana sembra troppo priva di talento per sperare di andare oltre durante gli Europei.

Ma nel frattempo all'Italia bastava un punto per aumentare il vantaggio e l'ha ottenuto. Il destino dei croati non è più nelle loro mani.