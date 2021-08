Fondazioni 2021: “Radiazioni” dei risultati – ammissione, statistiche, tabelle

per lui settembre Ci sarà un ulteriore potenziale applicativo per circa 20.000 posti di lavoro aggiuntivi nelle scuole professionali pubbliche.

Il Tasso di successo più elevato È stato valutato dai candidati GEL con il 10% dal 2019 che essi stessi hanno ottenuto il punteggio migliore, mentre i candidati EPAL con il 10% anche dal 2019 hanno seguito l’esempio in entrambe le categorie.

I dati mostrano anche che il 95,98% dei candidati GEL che hanno superato Base di importazione minima Ha introdotto un programma per computer e si è iscritta con successo a scuole/dipartimenti universitari.







in un 429 scuole hanno riportato un aumento della grammatica 2021 l’ammissione all’istruzione superiore, mentre in 112 scuole si registra un calo.

percentuale più alta Anodo registrato in Dipartimento di gestione delle foreste e dell’ambiente naturale presso l’Università di Agraria di Atene (1,725% 11.406 punti da 625 nel 2020). Allo stesso tempo, il più grande aumento del numero di punti è stato registrato in Facoltà di Economia presso AUTh (da 2.450 punti dell’anno scorso a 15.588 di quest’anno).

Al contrario, maggiore è il Situato Era registrato alla scuola Dipartimento di Educazione Fisica e Scienze Motorie dell’EKPA (-46% da 19.550 punti lo scorso anno e 10.549 punti quest’anno).

D’altra parte, il Base di importazione più ampia è dentro? Facoltà di Architettura NTUA (19.929, un aumento del 4% rispetto allo scorso anno) e il livello più basso nella Facoltà di Ingegneria della progettazione dei prodotti e dei sistemi dell’Università della Macedonia occidentale (7.141 punti).

I dipartimenti delle università dove le basi sono aumentate molto quest’anno mostreranno un calo delle adesioni; 29 dipartimenti con un massimo di 30 ricoveri.

Tabelle con regole di input

In totale 92.090 filtri (75.435 Scuole Superiori Generali e 16.655 Scuole Superiori Professionali) quest’anno hanno partecipato complessivamente agli Esami Panellenici 77.415 accettazione del lavoro Da mettere a disposizione delle università per Anno accademico 2021-2022.

Secondo il Ministero della Pubblica Istruzione, sono stati ammessi nelle università 13.780 candidati in meno (35.148 – 21.368) rispetto al 2020.

“Il Regola minima di ammissione (EBE) Non interessa i candidati che hanno ottenuto punteggi alti e sono entrati nella scuola/dipartimento di loro scelta. “Ma con una performance inferiore a 7 su 20 per il GEL e 5,5 su 20 per EPAL, il candidato non è più accettato nelle università”, ha affermato il ministero.

Guarda le tabelle nel dettaglio:

Regole di ammissione per i candidati delle scuole superiori diurne

I risultati riguardano Università, Accademie ecclesiastiche superiori, ASPAITE, ASTE, Scuole militari e di polizia, Accademie dei Vigili del Fuoco, Marina Mercantile e Guardia Costiera.

Regolamento di ammissione per i candidati GEL Esperina

I documenti giustificativi e il processo di registrazione online saranno resi noti nei prossimi giorni con un nuovo comunicato stampa e una circolare dettagliata.

Regole di ammissione per i candidati di EPAL Daily

Scadenza e processo di registrazione per i candidati vincitori nelle scuole dell’esercito e della polizia, nelle scuole dell’Accademia dei vigili del fuoco e della guardia costiera, nelle accademie della marina mercantile e nelle scuole superiori di educazione turistica a Rodi e Creta. Sono definiti e dichiarati allo stesso modo.

Regolamento del candidato per EPAL Esperina

Annunciate anche le regole degli Alumni, senza nuovi esami nel 2021, ma con precedente partecipazione nel 2019 o 2020

Regole giornaliere del candidato GEL con partecipazione al 2019 Regole giornaliere del candidato GEL con partecipazione al 2020

Come vedrai i risultati?

È stato riferito che quest’anno c’è stato un cambiamento significativo nell’annuncio delle regole, in base al quale i candidati possono ricevere i risultati tramite messaggio di testo.

I candidati possono vedere i risultati in dettaglio applicandolo risultati.it.minedu.gov.gr.

Analitico:

I candidati inseriscono l’indirizzo http://results.it.minedu.gov.gr e dopo aver digitato:

Il codice numerico di otto cifre è costituito dalle prime quattro lettere dei suoi dati personali (cognome – nome – cognome – Matronim).

In questo modo i candidati potranno vedere il dipartimento di ammissione o la scuola.

Il modulo che devi compilare

Risultati di ammissione alle scuole professionali pubbliche

Gli interessati potranno informarli dei risultati attraverso il sito del Ministero https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr Scrivendo:

(a) Il numero di codice a otto cifre; e

b) Il codice di sicurezza personale (password) utilizzato per consegnare il bollettino informatico.

Allo stesso tempo, sullo stesso sito sarà presente un link all’elenco dei vincitori, che contiene solo il codice di ciascun candidato e i dettagli del loro successo e non i dettagli del loro nome.

Documenti giustificativi per i candidati idonei nelle scuole professionali pubbliche – Come registrarsi

Iscrizioni per il successo Generale IEK I ministeri dell’Istruzione e della Salute iniziano giovedì 2 settembre 2021, secondo il ministero, e terminano venerdì 10 settembre 2021.

Per maggiori informazioni sulle ore di frequenza dei vincitori nelle scuole professionali pubbliche, gli interessati possono contattare Depositi IEK.

Si precisa che i vincitori che non si presenteranno in tempo verranno considerati automaticamente riluttanti all’iscrizione. Il spazi vuoti da creare, sarà disponibile per la copertura attraverso il processo di candidatura a settembre, in conformità con la sezione 25 della legge 4763/20120 e le regole operative IE.K..

Documenti a sostegno

All’arrivo presso la scuola professionale pubblica locale IEK1, i candidati prescelti devono presentare:

Una copia della carta d’identità o del passaporto.

Trascrizione dei titoli di studio (Diploma di scuola media superiore, TEE di seconda classe) e non superiori (Università, TEI).

Certificato AMKA ادة

Prova di tutti gli altri dati inclusi nella domanda (criteri sociali, esperienza lavorativa).

Le trascrizioni non devono essere certificate. Sono sufficienti copie semplici e leggibili degli originali dei servizi pubblici (Legge 4250/2014 (GU 74/a’/26-3-2014).

Rispettivamente, devono essere accettate copie semplici e leggibili degli originali di atti privati, a condizione che tali atti siano stati inizialmente autenticati da un avvocato, nonché copie chiare degli originali di tali atti privati ​​certificati dai servizi e dagli enti di loro proprietà. X. Un diploma di scuola media superiore certificato dalla competente direzione dell’istruzione secondaria presso il Ministero dell’Istruzione e delle Religioni.

Inoltre, devono essere accettate fotocopie chiare di documenti stranieri, a condizione che questi documenti siano principalmente certificati da un avvocato.

I candidati sono tenuti a presentare personalmente i documenti giustificativi, come indicato nell’invito. Se ciò non è possibile per un grave e comprovato motivo (es. malattia, orario di lavoro), i documenti giustificativi sono presentati al candidato con l’autorizzazione necessaria nel file di registrazione.

Il personale DIEK effettuerà un esame della validità dei punti dichiarati del candidato prescelto, come indicato nella sua domanda, a fronte dei documenti giustificativi presentati e registrerà l’esito dell’esame amministrativo di ciascuna parte interessata in PS PEGASOS con lo stesso vantaggio tempo in base alle istruzioni negli annunci PS.