Lamezia, anche su Technology Pole Training Presentation dal titolo “Chemistry, Materials and Biotechnology”

Lamezia Terme – “Tra l’offerta formativa proposta dal polo tecnologico di Lamezia Terme, nei prossimi giorni le scuole medie della città avranno la possibilità di fare un tour per conoscere le loro diverse specialità, e c’è anche il titolo“ Chimica, materiali e biotecnologie ciò che leggiamo nella loro salute e nell’ambiente Fornisce agli studenti, durante gli studi e dopo la laurea, l’accesso a diversi fatti di lavoro dove possono applicare le conoscenze acquisite attraverso i loro studi. ”Nota dell’Istituto.

“L’istituto – aggiungono – può vantare di collaborare con la polizia scientifica di Catanzaro attraverso il quale è stato avviato il progetto“ Investigative Technology and Science ”, ampliato anche a studenti di terza elementare, e finalizzato a promuovere l’eccellenza in questo campo. Gli studenti avranno infatti la possibilità di impegnarsi Con attività uniche e potranno ampliare le proprie competenze in laboratori diversi dai laboratori scolastici. Altra collaborazione è quella con i Laboratori di Neurogenetica. “Lavoro di scuola alternata con il Centro di Neuroscienze di Lamezia Terme che si sta attualmente svolgendo a distanza per emergenze sanitarie”.

“ Oltre a queste attività – che vengono individuate – il piano degli studi per il maggiore prepara gli studenti a competenze molto specifiche che consentiranno loro di lavorare come tecnici di laboratorio presso il Dipartimento di Investigazioni Scientifiche (RIS), Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS), Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri (NOE) Infine, la privacy del percorso di studio fornisce agli studenti conoscenze specifiche per consentire loro di accedere, in ambito accademico, a facoltà come medicina, professioni sanitarie, ingegneria, ingegneria ambientale e chimica.Tutte le attività offerte e le prospettive offerte – da loro definite – sono reperibili sul sito. La scuola “.