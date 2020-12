Intervista nonologica: “Le persone tendono a intimidire” – cultura

SZ: Mr. Fox, sei di buon umore?

Helmut Fox: Spesso ho un buon umore, ma ci sto anche lavorando. Nella scienza degli stati d’animo, non si tratta affatto di buon umore, si tratta della situazione. Questo può essere paragonato alla “tranquilla serenità” come la chiamava Aristotele. Aristotele equiparava la pulizia dell’anima alla pulizia del corpo. Quando si tratta di igiene, la maggior parte delle persone pensa a uno scopino invece che a se stessa. Ma soprattutto adesso, quando le persone si allontanano da loro, l’igiene psicologica può anche essere uno scudo emotivo. In uno studio condotto presso l’istituto, una volta abbiamo chiesto ai dirigenti di annotare il loro primo pensiero quando si svegliano.

E il?

Più del 90% dei pensieri è negativo. Ma possiamo imparare ad adattarci a pensieri positivi. Possiamo abituarci a trascorrere la giornata in modo amichevole. Ad esempio con la domanda: chi voglio soddisfare oggi?

I tempi non sono facili per molte persone, sono bui e molti si sentono soli. Come si ottengono gli ormoni della felicità?

Esiste un’interazione tra la nostra psiche, il sistema nervoso, il sistema immunitario e l’immunità psico-neurologica. Ad esempio, il nostro aspetto, sia che facciamo una faccia amichevole, una faccia ostile o il nostro atteggiamento, influisce gravemente sui nostri sentimenti. Abbiamo sicuramente un lavoro di cambio. Possiamo sembrare amichevoli senza motivo. Molte persone sembrano ostili senza motivo, ad esempio la mattina in metropolitana. Ma nel momento in cui sorridi senza motivo e hai un viso amichevole, sostieni il rilascio di serotonina e l’umore migliora sensibilmente.

Ma non abbiamo tutte le ragioni per essere di cattivo umore?

Non hai bisogno di un motivo. Ha deciso di essere di cattivo umore. In molte scuole di pensiero, da Aristotele a Marco Aurelio, non è il modo in cui cambia il mondo che influenza il nostro pensiero, ma il modo in cui lo vediamo. Le persone tendono a intimidire e spesso non riescono a vedere cosa potrebbe esserci di positivo in una situazione. Questa capacità è importante per la competenza emotiva e si chiama incoraggiamento situazionale.

Ma ci sono – scusate – solo brutte situazioni?

No, non esiste una decisione. La parola “merda” dovrebbe essere rimossa dal tuo uso, perché i sentimenti sono associati a ogni parola. Questa è chiamata ricerca neuroscientifica, in cui un sensitivo cerca il valore emotivo di una parola. Dobbiamo prestare maggiore attenzione alla nostra lingua qui. Ad esempio, quando un venditore dice “nessun problema”, Psychological cerca su Google la parola “problema”. Sentimenti negativi collegati ad esso, “Todd” sarebbe meglio.

Ma come faccio a ritrovare una calma gioiosa quando un parente stretto di Corona muore?

Con l’incoraggiamento della situazione, ci si potrebbe chiedere: qual è la cosa dolce del tempo insieme? Queste sono le regole di base dell’igiene psicologica. Ho perso il mio migliore amico con Corona. Aveva 64 anni, una perdita che non posso descrivere. Ora posso immergermi in un pasticcio emotivo o fare davvero un lavoro emotivo chiedendo: cosa c’è di buono? Cosa abbiamo fatto insieme in 64 anni? Ho spazio di manovra. Questo non ha nulla a che fare con la copertura, ma con la competenza emotiva.

Le persone erano di umore migliore prima di oggi?

Si. La negatività è aumentata con la prosperità e il declino rituale. Le persone non possono più gestire la vita di tutti i giorni. Abbiamo messo le preghiere del mattino di diverse religioni una accanto all’altra e vediamo: sono relativamente simili. Il punto in quasi tutte le religioni è che una persona che prega si trasforma in un’autorità immaginaria e chiede aiuto, perdono o sostegno. Dopodiché, le persone entrano nella vita di tutti i giorni molto più forti.