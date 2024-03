Questi fisici hanno creato un tornado quantistico in un laboratorio, ma perché?

Generando un tornado quantistico utilizzando l'elio superfluido, gli scienziati sono stati in grado di riprodurre determinate condizioni simili all'ambiente di un buco nero.

Dopotutto, per comprendere meglio i buchi neri, cosa c'è di meglio che generare un tornado quantistico? Questo è ciò che dicono i fisici Nel loro studio pubblicato il 20 marzo 2024.

Per “uragano quantistico” intendiamo più precisamente un gigantesco vortice di elio superfluido raffreddato alla temperatura più bassa possibile – a 271 gradi Celsius (che è vicino allo zero assoluto). Perché queste condizioni sono favorevoli per lo studio dei buchi neri?

Tornado quantistico per lo studio dei buchi neri

In queste condizioni estreme, la dinamica delle onde sulla superficie dell’elio superfluido è vicina alle condizioni gravitazionali nella regione di un buco nero rotante. Come spesso accade, per studiare i buchi neri bisogna prima interessarsi a ciò che li circonda, e in particolare al modo in cui influenzano lo spaziotempo che li circonda.

Un tornado quantistico è stato creato nell'elio superfluido. //Fonte: Leonardo Solidoro

” L'elio superfluido contiene piccoli oggetti chiamati vortici quantistici, che tendono ad allontanarsi l'uno dall'altro “, spiega il dottor Patrick Svankara, autore principale dello studio. Nella nostra struttura siamo riusciti a confinare decine di migliaia di tali quanti in un oggetto compatto simile a un piccolo tornado, ottenendo così un flusso di vortici di forza record nel campo dei fluidi quantistici. »

Una prima esperienza simile, È stato implementato nel 2017Ha dimostrato a questi fisici che erano sulla strada giusta. Questa nuova struttura di laboratorio, basata sull'elio, ” Ciò porta la ricerca al livello successivo » Spiegazione degli autori.

Questo studio, con sede presso l’Università di Nottingham, crea quindi una nuova piattaforma sperimentale per svelare ulteriormente i segreti dei buchi neri, e “ Comprendere alcuni strani fenomeni che spesso sono difficili, se non impossibili, da studiare altrimenti Queste si aggiungono, ad esempio, alle prime immagini scattate di questi strani oggetti cosmici.

