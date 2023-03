Ramadan nello spazio: come affronta il digiuno un astronauta musulmano?

Dall’inizio di marzo, l’astronauta emiratino Sultan Al Neyadi è sulla Stazione Spaziale Internazionale da sei mesi. È anche durante questo periodo che cade il mese del Ramadan. È come un musulmano come musulmano?

All’inizio di marzo, il rifornimento dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), con l’arrivo dell’equipaggio di SpaceX Crew-6. Due americani (Steven Gerrard Bowen e Warren Hoburg) sono arrivati ​​per sei mesi nello spazio, così come un russo (Andrei Fedyaev) e un emiratino (Sultan Al Neyadi).

Tuttavia, il sultano Al Neyadi è musulmano e si scopre che il suo primo soggiorno avviene proprio nel pieno del Ramadan, che va dal 22 marzo al 21 aprile. Da questa osservazione nasce una domanda ovvia: come questo astronauta, che è il secondo emiratino a superare l’atmosfera, può conciliare le sue esigenze professionali con le sue tradizioni religiose?

Un digiuno che può essere interrotto

La domanda è tanto accattivante quanto il Ramadan è un mese di digiuno quando praticato. Durante questo periodo, uomini e donne fedeli si astengono dal mangiare e dal bere durante il giorno, in base all’alba e al tramonto. Il problema è che ci sono sedici albe e tramonti al giorno sulla Stazione Spaziale Internazionale.

A prima vista, questo rende impossibile osservare tale astinenza, anche se, in realtà, la Stazione Spaziale Internazionale sta seguendo un fuso orario specifico.

Altra difficoltà: stare nello spazio stressante per il corpo umano, che ha bisogno di energia per consentire all’astronauta di svolgere tutte le sue missioni (compresi i voli extraveicolari, che sono molto impegnativi). senza un conto Tutti sport che devono essere praticati tutti i giorniper almeno due ore, per compensare gli effetti dell’assenza di gravità su muscoli, ossa, sistema vascolare e morale.

In queste circostanze, Sultan Al Neyadi può raggiungere questo obiettivo? L’astronauta degli Emirati non dovrebbe rispondere direttamente a questa domanda, perché a partire dal gennaio 2023, l’interessato ha dichiarato: Durante una conferenza stampa con gli altri astronautiPuò essere la colazione in alcuni casi. Un’interruzione che ricorda anche Cnn22 Marzo.

Le eccezioni variano: gravidanza, allattamento, anziani o malati. Possono essere consentite anche eccezioni per gestire circostanze eccezionali. È possibile regolare il digiuno, ad esempio, in caso di ondata di caldo. Anche il compito in cui si trova Sultan Al Neyadi è eccezionale.

” Non dovresti digiunare se non ti senti bene. A questo proposito, tutto ciò che potrebbe mettere a repentaglio la missione o mettere in pericolo i membri dell’equipaggio è autorizzato a mangiare cibo a sufficienza per evitare che la carenza di cibo, nutrimento o acqua peggiori. “, ha confermato l’astronauta, che tornerà sulla Terra a settembre.

Sultan Al Neyadi non è il primo musulmano ad andare nello spazio durante il Ramadan. Anche lo sceicco Muzaffar Shukar, un astronauta malese, ha affrontato questo conflitto di programmazione nel 2007. A quel tempo, le autorità religiose del suo paese hanno tenuto conto della sua posizione e gli hanno permesso di posticipare il digiuno o di appoggiarsi al fuso orario del luogo in cui si svolge. Decollare.

Gli è stato anche permesso, attraverso un parere legale emesso da un’autorità islamica, di non cercare di inginocchiarsi in assenza di gravità per la preghiera, come riporta la CNN, o di cercare di girare metodicamente verso la Mecca – la direzione è stata lasciata a sua libera discrezione. Una latitudine comprensibile e gradita quando si sa che la Stazione Spaziale Internazionale vola a una velocità di 28.000 km/h sopra la Terra, a un’altitudine di quasi 400 km.

(Aggiornato per chiarire le circostanze legali che consentono queste esenzioni)

