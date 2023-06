“Cos’è successo di notte?” Scolaretta in piedi che si addormenta in classe, il video diventa virale

Una studentessa stanca che si è addormentata nella sua classe è diventata virale dopo aver pubblicato il suo video su TikTok

Ciò che ha fatto sì che il video attirasse l’attenzione e diventasse virale è che la ragazza dormiva in piedi

Molteplici reazioni hanno seguito il video, che ha più di 376.000 visualizzazioni a partire da domenica 11 giugno.

UN ragazzo della scuola Si è addormentata mentre era in piedi nella sua classe e il video è apparso su TikTok.

Video pubblicato da @qdot_sayuti044 e da allora Il virus si è diffuso E ha ottenuto più di 376.000 visualizzazioni.

La studentessa ha iniziato ad addormentarsi stando in piedi in classe. Credito immagine: TikTok/@qdot_sayuti044.

Fonte: TikTok

IL Video che mostra la ragazza Nella sua uniforme scolastica, era tra gli altri bambini.

Sembrava stanca perché tremava per la sonnolenza e per il potere del sonno su di lei.

Leggi anche "È semplicemente perfetto": una bambina con i tacchi rossi e cammina delicatamente una figura da gatto come una super modella, e il video è diventato rapidamente virale

Una studentessa si è quasi addormentata in classe

Quando si addormentò, quasi cadde, ma si riprese rapidamente e si sedette su una panchina accanto a lei.

Non è chiaro se ci fosse un’insegnante donna in classe o se l’insegnante le avesse precedentemente chiesto di alzarsi in piedi come punizione per essersi addormentata.

Il modo in cui dormiva stando in piedi ha fatto dire a un utente di TikTok che pensava stesse pregando.

Guarda il video qui sotto:

Le reazioni degli utenti di Tiktok quando una studentessa si addormenta in classe

walinewebstar ha detto:

“Pensavo stesse pregando.”

meanmyself ha detto:

“È stato un po’ di tempo fa quando sono tornata a scuola. Mi sono fermata un attimo e ho bevuto un boccone. Mia sorella maggiore ha lottato.”

tituzletina ha detto:

“Mi ricorda i giorni in cui mi allenavo nell’esercito. Quella era l’unica possibilità per dormire in piedi senza cadere.”

Leggi anche 'Blessed Woman': 5 figli di una madre che ballano insieme, il video diventa virale

@violetkerubo193 ha commentato:

“Questa è stata una doppia lezione per me in matematica.”

sarahlasoha ha detto:

“Ricordo che durante il liceo mi è stato detto di alzarmi dopo aver dormito… ma sono andato avanti e ho continuato a dormire e ho sognato di essere cacciato via.”

Un video mostra tre studentesse che ballano

Mentre, Lecito Ho detto che tre secondari Le ragazze della scuola hanno ballatoE il loro video è diventato virale su TikTok.

Le abili ballerine sono diventate popolari su TikTok grazie alle loro mosse di danza uniche.

I fan della danza che sono diventati fan di loro hanno richiesto più video di danza.

