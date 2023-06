L’Arabia Saudita firma un accordo da 5,6 miliardi di dollari per le auto elettriche in attesa di legami più stretti con la Cina | Notizie commerciali ed economiche

L’Arabia Saudita ha firmato un accordo da 5,6 miliardi di dollari con un produttore cinese di auto elettriche mentre il regno cerca di guidare il mondo arabo nell’espansione dei legami economici con Pechino.

Un memorandum d’intesa firmato domenica con il produttore di auto elettriche e a guida autonoma Human Horizons riguardante lo sviluppo, la produzione e la vendita di veicoli ha rappresentato oltre la metà dell’investimento di 10 miliardi di dollari firmato il primo giorno di un’importante conferenza d’affari nella capitale, Riyadh .

L’agenzia di stampa saudita ha affermato che la decima conferenza commerciale arabo-cinese, tenutasi sotto gli auspici del principe ereditario Mohammed bin Salman, mira a rafforzare la partnership “strategica” basata sulla Belt and Road Initiative.

All’evento, organizzato congiuntamente dalla Lega degli Stati arabi e dal Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale, hanno partecipato più di 3.500 funzionari governativi, investitori, rappresentanti delle imprese ed esperti di 23 paesi.

In qualità di maggiore esportatore di petrolio al mondo, le relazioni dell’Arabia Saudita con la Cina ruotano ancora in gran parte attorno all’energia, ma come parte del suo piano Vision 2030 per diversificare l’economia, Riyad prevede di aumentare gli investimenti nei settori non petroliferi, comprese le auto elettriche.

Human Horizons produce auto elettriche di lusso con il marchio HiPhi in Cina, ma sta cercando di espandersi e farsi strada anche nei mercati occidentali. La società ha annunciato a marzo che quest’anno entrerà nei mercati europei, concentrandosi sull’Europa occidentale o sulla Scandinavia.

L’Arabia Saudita a ottobre ha presentato il suo marchio di veicoli elettrici locale, chiamato Ceer, che prevede di produrre SUV elettrici e berline dal 2025 attraverso una fabbrica ora in costruzione.

Oltre all’accordo sulle auto elettriche da 5,6 miliardi di dollari, domenica i funzionari sauditi hanno annunciato accordi multimiliardari in settori tra cui tecnologia, energie rinnovabili, agricoltura, proprietà immobiliari, minerali, turismo e assistenza sanitaria.

Questi includono un accordo da 533 milioni di dollari per stabilire una fabbrica di ferro in Arabia Saudita e un accordo di cooperazione da 500 milioni di dollari sull’estrazione del rame nel regno, ha affermato una dichiarazione saudita.

I funzionari del regno hanno affermato che ci si possono aspettare ulteriori annunci, con il ministro dell’Energia Abdulaziz bin Salman Al Saud che afferma che presto ci saranno altri accordi energetici. Ha anche respinto le critiche occidentali sui crescenti legami dell’Arabia Saudita con la Cina, dicendo che il regno avrebbe dato la priorità ai suoi interessi commerciali.

Rivolgendosi alla conferenza come relatore principale, il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan Al Saud, ha elogiato i crescenti legami tra la Cina e il mondo arabo.

I media arabi lo hanno citato dicendo: “Il nostro incontro di oggi è un’opportunità per lavorare e rafforzare la storica amicizia arabo-cinese e lavorare per costruire un futuro comune” a beneficio di entrambe le parti.

Funzionari sauditi hanno dichiarato alla conferenza che il volume totale degli scambi tra la Cina e il mondo arabo ha raggiunto i 430 miliardi di dollari nel 2022, con l’Arabia Saudita che rappresenta circa il 25% con un enorme volume di scambi bilaterali di 106 miliardi di dollari, in aumento del 30% rispetto all’anno precedente. .

La conferenza arriva poco dopo che il presidente cinese Xi Jinping ha visitato Riyadh a dicembre. Ha tenuto un incontro congiunto con i leader arabi e ha firmato un accordo di partenariato strategico globale con Riyadh.

La Cina ha anche rafforzato il suo punto d’appoggio diplomatico nella regione, dopo aver mediato un accordo storico tra Iran e Arabia Saudita a marzo che ha portato i due rivali regionali a ripristinare i rapporti diplomatici dopo sette anni di battibecco.