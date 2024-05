La Lettonia ha molti prigionieri, ma almeno non sono sovraffollati / articolo

Nel 2022 i detenuti in carcere erano 483.593 Unione EuropeaCiò equivale a 108 prigionieri ogni 100.000 persone. Il tasso di prigionieri è aumentato rispetto ai 106 prigionieri ogni 100.000 persone registrati nel 2021.

I tassi più alti di detenuti ogni 100.000 persone nel 2022 si sono verificati in Ungheria (200), Polonia (190), Repubblica Ceca e Slovacchia (entrambi 181). Seguono gli stati baltici Lituania (177), poi Lettonia (172) ed Estonia (155). È interessante notare che i primi 8 paesi dell’UE in termini di incarcerazione sono tutti paesi dell’Europa centrale e orientale che hanno aderito all’UE nel 2004.

I tassi di detenzione più bassi si sono registrati in Finlandia (52), Paesi Bassi (64) e Slovenia (65).

Detenuti 2021-22 Foto: Eurostat

La buona notizia per chi è dietro le sbarre – relativamente parlando – è che, sebbene il numero delle carceri sia relativamente alto, il sovraffollamento non sembra essere un problema in Lettonia.

Nel 2022, 11 paesi dell’UE hanno riscontrato sovraffollamento nelle celle delle carceri. Il tasso di occupazione delle carceri è il numero di detenuti rispetto alla capacità ufficiale (capacità prevista) delle carceri, moltiplicato per 100. Il sovraffollamento si verifica quando il tasso di occupazione supera 100, indicando che la prigione ha più prigionieri di quelli che era stata progettata per contenerne.

Il sovraffollamento più elevato è stato osservato a Cipro con un tasso di occupazione di 226 persone, Francia (119) e Belgio (118). I tassi di occupazione delle carceri più bassi sono stati registrati a Malta (59), Estonia (62) e Lettonia (67).