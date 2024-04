ChatGPT ora è più diretto e meno prolisso nelle risposte: OpenAI

Il nuovo modello di intelligenza artificiale è stato addestrato su dati disponibili al pubblico fino a dicembre dello scorso anno.

Nuova Delhi:

OpenAI, gestito da Sam Altman, ha dichiarato venerdì di aver reso il suo chatbot chiamato ChatGPT più diretto e meno prolisso.

In un post sulla piattaforma di social media X, la società ha affermato che il nuovo modello GPT-4 Turbo è ora disponibile per gli utenti ChatGPT a pagamento.

“Abbiamo migliorato le capacità di scrittura, matematica, pensiero logico e programmazione”, ha affermato la società.

Il nuovo modello di intelligenza artificiale è stato addestrato su dati disponibili al pubblico fino a dicembre dello scorso anno.

“Quando si scrive con ChatGPT, le risposte saranno più dirette, meno prolisse e utilizzeranno un linguaggio più colloquiale”, ha pubblicato OpenAI.

La società ha affermato che continua a investire nel miglioramento dei propri modelli di intelligenza artificiale e non vede l’ora di vedere cosa ne faranno gli utenti.

“Se non l'hai ancora provato, GPT-4 Turbo è disponibile in ChatGPT Plus, Team, Enterprise e API”, ha aggiunto.

Nel frattempo, la società di intelligenza artificiale avrebbe trascritto più di 1 milione di ore di video di YouTube per la formazione GPT-4.

Il New York Times ha riferito la scorsa settimana che OpenAI sapeva che questo era illegale ma “ritiene che sia un uso corretto”.

Un portavoce di OpenAI avrebbe affermato che l'azienda utilizza “molte fonti, inclusi dati disponibili al pubblico e partnership per dati non pubblici” per mantenere la sua competitività nella ricerca globale.

