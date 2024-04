I beta tester di Microsoft Windows 11 potrebbero iniziare a vedere annunci pubblicitari nel menu Start.

Microsoft sta esplorando l'idea di inserire annunci sul tuo sito finestre11 Menu iniziale. Nello specifico, non vede l'ora Inserimento di annunci per le applicazioni Puoi trovarlo nel Microsoft Store nella sezione Consigliati dell'elenco. Posso sentirti sospirare sconfitto se hai già utilizzato Windows 10 in modo estensivo in precedenza: il vecchio sistema operativo mostra annunci pubblicitari anche nel menu Start e sono anche per le app che puoi scaricare. Per ora, Microsoft mostrerà annunci pubblicitari in questa versione solo se ti trovi negli Stati Uniti e sei un Windows Insider nel canale beta. Non lo vedrai se non sei un beta tester o se utilizzi un dispositivo gestito dall'organizzazione.

Inoltre, puoi disabilitare completamente gli annunci. Per fare ciò, vai semplicemente su Personalizzazione in Impostazioni e quindi disattiva Mostra consigli per suggerimenti, promozioni di app e altro nella sezione Per iniziare. Come qualsiasi altro esperimento Microsoft, potrebbe non raggiungere mai una scala più ampia, ma potresti voler ricordare i passaggi precedenti, poiché l'azienda ha una storia di integrazione di annunci nelle sue piattaforme desktop. L'anno scorso, anche Microsoft ha pubblicato Siti promozionali sperimentali Per i suoi servizi come OneDrive nel menu che appare quando fai clic sulla tua immagine del profilo.