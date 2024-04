Zero Density aggiunge la soluzione di Lino per la motion graphics in tempo reale

Zero Density, specializzato in produzione virtuale e soluzioni di grafica animata in tempo reale, presenterà Lino al NAB 2024 come parte della rivoluzione che l'azienda sta portando nell'ecosistema grafico con un approccio unico alla grafica in tempo reale e alla pre-produzione.

Basato sulle funzionalità avanzate di Unreal Motion Design, Lino aumenta la qualità di rendering e compositing semplificando al tempo stesso la creazione e l'integrazione delle risorse e riducendo la complessità del giocatore, sbloccando tutto il potenziale della grafica trasmessa.

Con l'introduzione della piattaforma di animazione in tempo reale Lino di Zero Density, tutte le risorse di produzione possono essere create in Unreal per l'utilizzo in contenuti video wall, grafica in onda, grafica animata di pre-produzione e grafica di produzione virtuale. Questo approccio innovativo non solo migliora la qualità dell'esposizione e dell'installazione, ma riduce anche significativamente i costi di produzione.

Ofir Binovici, CEO di Zero Density, ha commentato: “Nel 2016, Zero Density ha rivoluzionato il settore essendo il primo a portare la tecnologia di rendering del motore di gioco nello spazio di streaming. Otto anni dopo, siamo pronti a trasformare ancora una volta l'ecosistema grafico e rivendicare l'utopia di un'unica piattaforma grafica. Flusso di lavoro creativo per grafica animata in tempo reale, contenuti video wall LED e grafica di produzione virtuale; Tutto questo può essere gestito tramite il nostro Reality Hub. La nostra passione è spingerci oltre i confini di ciò che è possibile con la mentalità “costruisci una volta, usa ovunque”.

Lino sarà disponibile presso lo stand demo di Zero Density per un'anteprima esclusiva. Lino sarà disponibile come soluzione chiavi in ​​mano inclusa l'interfaccia di controllo di Reality Hub, offrendo hardware e supporto in un modello di abbonamento o come licenza perpetua che include Reality Hub e hardware con supporto opzionale.

Visita lo stand Zero Density nello stand SL2038. Per un'esperienza più personalizzata, i partecipanti possono prenotare un incontro qui.